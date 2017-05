Fallo del Ciadi: Argentina deberá pagar US$ 384 millones por la rescisión del contrato de Aguas Argentinas

La Argentina deberá pagar una multa de US$ 384 millones por la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Así lo dispuso un fallo reciente del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial

Allí se tramitaba una demanda iniciada por la compañía francesa Suez, accionista de la empresa Aguas Argentinas, que tenía a su cargo el servicio de agua y tratamiento de desechos en el área metropolitana desde su privatización, en 1993.

El Ciadi había dispuesto la multa en un fallo previo y ahora rechazó un pedido de nulidad del laudo que había impulsado la Argentina. De esta manera, el país deberá pagar, además de la sanción económica, las costas del procedimiento y los gastos de los miembros del comité, entre otros conceptos.

Según el fallo, las multas que deberá afrontar la Argentina comprende US$ 223 millones para la francesa Suez; US$ 123,2 millones para Aguas de Barcelona, también del grupo Suez; y US$ 37,5 para Vivendi, en concepto de pérdidas sobre deuda garantizada y capital.

La rescisión del contrato entre Aguas Argentinas y el Estado se dio en 2006, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner. En 2005, las concesionarias del servicio habían reclamado por un incremento en las tarifas, que estaban congeladas desde la crisis de 2001.

Luego de la ruptura del contrato, las empresas damnificadas iniciaron su reclamo ante el Ciadi, que en un fallo de abril de 2015 estableció que la Argentina debía resarcirlas. El Estado nacional recurrió al tribunal y solicitó la anulación de esa resolución, pero el pedido no prosperó.

Comentarios

Comentarios