Dos tandilenses detenidos por la faena de 4 animales en un campo de la zona de El Cuco

El pasado viernes 5 de Mayo, Policía del Comando de Patrulla Rural de Ayacucho logró detener a dos personas oriundas de Tandil acusadas de tener intervención en un caso de abigeato en donde faenaron 4 vacunos. Según expresaron en su informe enviado a los medios de prensa, tomaron conocimiento del hecho delictivo dada la denuncia llevada a cabo por Gustavo Figueroa, encargado del establecimiento rural “San Juan”, ubicado en el Cuartel XI del Partido de Ayacucho, precisamente en el kilómetro 159 de la ruta provincial Nº30, paraje El Cuco.

El trabajador rural manifestó, de acuerdo a lo que informó Policía, “haber constatado que autores ignorados previo ingresar al campo, en un vehículo automotor, le faenaron cuatro animales vacunos Hereford, de aproximadamente 400 kilogramos de peso cada uno, dejando en el lugar las patas, las cabezas y las vísceras de tales animales”.

A raíz de ello, “se dio inicio a la correspondiente Investigación Penal Preparatoria caratulada como Abigeato, dándose intervención a la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Dolores y Ayudantía Fiscal local” resume el parte.

Personal del Comando de Prevención Rural de Ayacucho se abocó de inmediato a las tareas de investigación tendientes al esclarecimiento del hecho delictivo, logrando recabar información que le permitió establecer que no serían ajenos al hecho dos sujetos de Tandil, los que habrían utilizado para perpetrar el abigeato una pick up marca Chevrolet modelo S-10, de color blanca, cabina simple, propiedad de uno de ellos.

También señalan que de la información y testimonios recabados lograron individualizar a tales sujetos, como asimismo establecer sus domicilios y el vehículo utilizado para cometer el hecho. Con estos elementos de prueba suficientes, en las últimas horas solicitaron por intermedio de la Fiscalía en turno las correspondientes órdenes de allanamiento, las cuales fueron libradas este Domingo por parte del titular del Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial de Dolores, Dr. Gastón Eduardo Giles.

Fue así que el domingo a las 16 horas personal del Comando de Prevención Rural Ayacucho, procedió a allanar los domicilios de calle 25 de Mayo Nº181 y Paseo de los Niños Nº2.072, ambos de Tandil, el primero de ellos residencia del ciudadano Juan Ramón Godoy (32) y el segundo del ciudadano Mario Miguel Pollak (36), lográndose secuestrar elementos de faena como cuchillos, chairas, ganchos tipo carnicería, sierras y carne vacuna trozada y picada, como asimismo se logró el secuestro de la pick up utilizada para el hecho.

Fuente y foto: www.ayacuchoaldia.com.ar

