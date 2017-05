Amado Boudou negó haber adulterado documentos: “Ni yo ni mi ex pareja insertamos datos falsos”

El ex vicepresidente Amado Boudou declaró hoy en el comienzo del juicio en su contra por irregularidades en la transferencia de su auto cupé Honda CRX y negó haber adulterado documentos.

“Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público”, dijo Bouduo, y agregó que “no teníamos motivos para hacerlo porque teníamos toda la documentación”.

Boudou aseguró que compró el coche en cuestión en 1993 en Mar del Plata y que los documentos fueron manejados por gestores, a quienes culpó de las irregularidades. “En 2001 le entregué todos los papeles al gestor Ricardo Gómez Coll para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor, pero en 2002 falleció y hubo una continuidad del trámite (por parte del gestor Andrés Alberto) Soto”.

Boudou y Seguín están acusados como supuestos “partícipes necesarios” del delito de “falsificación de documento público”, mientras que los gestores Taboada de Piñero, Soto y Basimani se encuentran imputados como presuntos “coautores”.

A su turno, la ex pareja del ex vicepresidente asumió que le alcanzó “documentos” del auto al gestor Soto para que completara el trámite de la transferencia, reconoció que “yo usaba mayoritariamente el coche” y confió que “luego que nos separamos, en 2007, se lo devolví”.

Sobre la diferente numeración de motor que constaba en el certificado “08” original y el de la transferencia a su nombre, explicó que “en 1994 se fundió el motor y tuve que cambiarlo por otro”.

No obstante, admitió que “nunca tuve ningún inconveniente” en los controles policiales, pese a que el auto debía el pago de patentes, y recordó que en 2009 le llegó una notificación de la Justicia avisándole que el vehículo tenía prohibida la circulación a partir de una denuncia por documentación irregular.

El primer juicio a un ex vicepresidente

El Tribunal Oral Federal 1 encabezó este lunes el comienzo del juicio a Boudou, quien aseguró a los jueces que “percibo unos 85 mil pesos por mes” provenientes del “alquiler de un departamento propio en Puerto Madero”, por “arriba de 50 mil pesos”, y de “servicios profesionales en empresas a las que voy”, pero que no identificó.

Al primer juicio contra el ex vicepresidente acudieron 11 personas para acompañarlo, entre ellas el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el cantante de rock Manuel Quieto, el ex vocero del gobierno de María Estela Martínez de Perón, Osvaldo Papaleo, y Martín García, ex director de la agencia oficial de noticias Télam.

La audiencia concluyó a media tarde y se prevé que continúe el próximo jueves 11 en este juicio que previsiblemente durará hasta agosto.

Esta es la causa más leve que tiene Boudou: también está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el caso de la ex Ciccone Calcográfica, y es investigado por enriquecimiento ilícito junto a su entorno familiar, incluida su ex pareja Agustina Kämpfer.

DyN

