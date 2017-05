Matías “La Cobrita” Rueda se presenta en Olavarría

Esta noche, en las instalaciones del club Pueblo Nuevo y con televisación de TyC Sports, el púgil tandilense se enfrentará a Diego “Ricky” Santillán. La velada contará con varias peleas amateur y profesionales.

Finalmente llegó el día para un nuevo combate de Matías “La Cobrita” Rueda en una nueva velada boxística que llevará adelante la empresa argentina Boxing promotions, de Mario Margossian, y que se realizará esta noche, a las 21, en el club Pueblo Nuevo de Olavarría.

En el combate estelar de la velada, el campeón argentino y sudamericano pluma, el ex retador mundialista y campeón latino tandilense matías “la cobrita” rueda (27-1, 24 kos), se enfrentará al ex monarca argentino, sudamericano y latino y ex desafiante ecuménico salteño Diego “Ricky” Santillán (23-1, 15 kos).

En esta pelea estará en disputa del título latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que se encuentra vacante. Además, en el combate de semifondo de la noche, el pampeano Pablo Ojeda (12-3, 8 KOs) se enfrentará al paraguayo Ramón “Tito” Esperanza (22-14-1, 11 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en la división superpluma y a la distancia de seis asaltos.

CRONOGRAMA

Peleas Amateur

Diego Estradas vs Valentín Domínguez

Yonatán Alvarado vs Franco Rogriguez

Franco Benito vs Lucas Castro

Peleas Profesionales

Macarena Gallastegui vs Elisabeth Sánchez

Roberto Matos vs David Paz

Gonzalo Andreasen vs Damián García

Ignacio Palahy vs Sebastián Salvatore (Semifondo)

Pablo Ojeda vs Ramón “Tito” Esperanza (Semifondo)

Pelea de fondo

Matias Rueda vs Diego Santillán

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas pueden adquirirse en el Hotel Santa Rosa ubicado en Rivadavia y en el comercio Aitala ubicado en Alsina y Coronel Suárez en horario comercial. El valor de las entradas en el Ring Side es de 150 pesos y popular 100 pesos. El día de la pelea se podrán conseguir las entradas en la boletería del Club Pueblo Nuevo.

