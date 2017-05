Independiente Rivadavia se lo empató sobre el final al aurinegro

Santamarina empató anoche 1 a 1 ante la lepra. Facundo Callejo había puesto en ventaja a los tandilenses. Luego la visita se quedó con diez jugadores por la expulsión de Yeimar Gómez Andrade y un rato después Cristian Tarragona anotó el tanto de la igualdad para el equipo de Alfredo Berti.

En un intenso compromiso correspondiente a la fecha 31 de la B Nacional, Santamarina estuvo cerca de quedarse con la victoria pero no lo supo aguantar y terminó igualando 1 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

La lepra y el aurinegro protagonizaron un intenso primer tiempo, en donde ninguno de los dos elencos se guardo absolutamente nada. Ambos pensaron en el arco rival y jugaron bien adelantados para tratar de hacerle daño rápidamente a su adversario.

Los primeros pasajes fueron netamente favorables a los visitantes que estuvieron muy bien parados y contaron con un par de oportunidades para abrir el marcador. Sin embargo, Angel Prudencio no pudo capitalizar las chances que tuvo. En la primera, en lugar de definir, optó por asistir a Michel que se encontraba en posición adelantada; un rato después el ex Instituto no pudo definir al encontrarse con la presencia del defensor Gómez Andrade.

Los dueños de casa pasaron el sofocón de esos pasajes iniciales para animarse e ir sobre el arco de Papaleo. La zona media era un lugar de paso constante y sin demasiada marca. El ex Santamarina, Facundo Curuchet comenzó a crecer por la derecha y sería determinante.

El futbolista, con pasado en Colón de Santa Fe, se escapó por la derecha y sacó un disparo que se fue muy cerca del arco de Papaleo. Más tarde, Cardozo capitalizó un centro de Curuchet pero el remate se fue desviado.

En el último cuarto de hora, antes de irse al descanso, tanto Independiente Rivadavia como los tandilenses sintieron el desgaste por el enorme desgaste realizado durante los primeros treinta minutos.

Sobre el cierre, Papaleo le ahogó el festejo a Tarragona pero en el rebote apareció González para tomar el balón y meter un remate que se fue al lado del palo derecho del golero aurinegro. De esta manera, culminaba la primera etapa que fue intensa y con muchas posibilidades sobre los arcos.

En el complemento continuarían con la misma intensidad y exigencia que se había jugado en la primera etapa. Papaleo, en el primer minuto, tuvo dos atajadas tremendas para evitar la caída de su arco ante un cabezazo de Arciero y luego un remate de Cardozo.

En la siguiente jugada, en una rápida acción de contragolpe, Santamarina fue letal y se puso en ventaja. Con varios pases, Michel sobre la derecha del área metió un preciso centro para la llegada del recientemente ingresado Facundo Callejo. El ex Colón ganó en las alturas y metió un cabezazo cruzado para establecer el 1 a 0.

La lepra, apoyado y alentado por su gente, se fue con todo por el empate. Cardozo, luego de ganar en velocidad, ingresó al área y volvió a exigir la respuesta de Papaleo. Minutos después, Michel le metió una notable asistencia a Cháves para que el volante saque un excelente zurdazo que parecía gol pero Aracena tuvo que esforzarse para evitar el segundo tanto de los tandilenses.

Independiente Rivadavia no bajaba los brazos y González estuvo cerca de nivelar las acciones cuando metió un buen tiro libre que fue rechazado por Papaleo. Yeimar Gómez Andrade a los 22´ recibió la segunda amonestación y se fue expulsado en el local que se quedaba con un hombre menos para encarar el tramo final del partido.

Sin embargo, los dueños de casa lo siguieron buscando pese a contar con una baja importante. A los 32´ Cristian Tarragona, al salir del círculo central, hizo unos metros y vio adelantado a Papaleo. El delantero se tuvo confianza y metió un terrible derechazo para establecer el definitivo 1 a 1.

En los minutos definitorios lo podría haber ganado cualquiera de los dos elencos pero ninguno estuvo fino en ataque para convertir el tanto que le diera la victoria. De esta manera, la lepra terminó celebrando un valioso empate por la forma en la que se dio y el aurinegro se fue masticando bronca porque no pudo conservar la ventaja que había sacado.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1- SANTAMARINA 1

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Gastón González, Franco Dolci, Hernán Encina; Facundo Curuchet; Cristian Tarragona y Diego Cardozo.

DT: Alfredo Berti.

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Milton Zárate, Jonathan Cháves, Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Ángel Prudencio.

DT: Héctor Arzubialde.

Arbitro: José Sandoval.

Cancha: Independiente Rivadavia.

Amonestados: Arciero, Rodríguez (IR). Michel, Politano, Cháves, Barrionievo (S).

Cambios: Montero x Encina, Reynoso x González y Rébola x Tarragona (IR). Facundo Callejo x Prudencio, Politano x Sosa y González Metilli x Cháves (S).

Goles: ST 3´ Callejo (S), 32´ Tarragona (IR).

Expulsado: 22´ Gómez Andrade (IR).

