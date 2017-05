Se entregaron certificados de los Cursos de Informática a alumnos no videntes y con visión reducida

En los últimos días se realizó el acto de entrega de certificados de los Cursos de Informática Nivel I Y II para alumnos no videntes y con visión reducida, que llevan adelante de forma conjunta el Municipio de Tandil, la Facultad de Ciencias Exactas de Unicen y Apronovid.

Durante el encuentro también se entregaron botiquines con insumos a varias Instituciones y Centros Comunitarios de la ciudad, en el marco del Proyecto de Reciclado de desarme de insumos informáticos que impulsan la Universidad y Municipio.

Además la profesora de talleres de Tejido del Centro Comunitario Metalúrgico, junto con sus alumnas, realizará mantas para que sean donadas a las Instituciones que lo necesiten.

En el Centro Tecnológico del barrio Metalúrgico, desde el año 2008, se vienen realizando capacitaciones técnicas, y difusión en temas vinculados al desarrollo del Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social, incluyendo distintas actividades realizadas en el Centro Comunitario del barrio.

El espacio se creó a través de un convenio marco entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Desarrollo Social comunal. En estos años gran cantidad de vecinos han participado de los diferentes cursos de informática, que se ofrecen de acuerdo a la necesidad de la comunidad y las edades de sus participantes.

Alrededor de 500 alumnos, entre niños, adolescentes y adultos, han recibido conocimientos en informática, permitiendo su inclusión tecnológica y social. El Municipio colabora con el acondicionamiento de los espacios físicos, aportes económicos cuando son necesarios y la difusión de las actividades, con el objetivo de llevar a cabo la ejecución del Programa. La Universidad aporta los profesores, desarrolla actividades de mantenimiento del laboratorio del Centro y diseña las propuestas pedagógicas.

Se han realizado Cursos de Informática Nivel I y II, Herramientas Colaborativas y Redes Sociales, e Informática en la práctica Laboral. En este último caso también colabora la Oficina de Empleo Municipal. Además se han elaborado proyectos con diferentes instituciones educativas del barrio.

A principios de año 2016, y como iniciativa de Ana Inés Córdoba, bibliotecaria, Amílcar Mendoza Presidente de Apronovid, la Lic. Lorena Galmám, Trabajadora Social del Centro Comunitario, la Prof. Susana González, Coordinadora de los Centros Comunitarios de la Dirección de Acción Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ingeniero Sebastián Barbieri, coordinador del programa y el profesor de Informática Julio Biset, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, se comenzó a trabajar en una propuesta novedosa de inclusión social digital, adaptada para no videntes y disminuidos visuales.

Para trabajó en el armado del proyecto, reacomodando y adaptando el espacio físico y de actualización del software para brindar las herramientas tecnológicas que promuevan la inclusión digital de personas no videntes y con visión reducida de la Asociación Apronovid. En agosto comenzó el novedoso curso, en el que participaron nueve alumnos, que comenzaron a usar ciertas herramientas de comunicación a través de internet, accediendo a la información y promoviendo su vinculación e interacción social.

