El rojinegro se prepara para recibir a Costa Brava

El elenco de Gerardo Villar transita una de las semanas más importantes de la temporada como consecuencia de lo que es la previa a la final del Torneo Federal C de fútbol. A partir del domingo comenzará a buscar el tan ansiado ascenso que se definirá una semana más tarde cuando visite, en la revancha, a Costa Brava de General Pico, La Pampa.

Los rojinegros saben que están muy cerca de hacer historia pero van de a poco, sabiendo que la eliminatoria no se terminará en el estadio San Martín ya que luego quedarán otros noventa minutos en tierras pampeanas.

Luego de haber tenido descanso el lunes, desde el martes Independiente se encuentra enfocado en llegar de la mejor forma al cotejo del domingo a las 16. Para ese compromiso, el cuerpo técnico contará con el defensor Sebastián Baquero quien finalmente no se encuentra suspendido. El marcador central fue determinante en la semifinal, ya que convirtió los dos goles del equipo tandilense, tanto en el triunfo 1 a 0 como en la caída por 2 a 1 en Olavarría.

Por otro lado, el cuerpo técnico aguardará hasta el viernes para saber como vienen evolucionando de las lesiones los defensores Martín Camio y Gerardo Kruger. Por lo tanto, Gerardo Villar por el momento no tiene definida la formación que jugará el domingo.

El plantel luego de trabajar durante toda la semana en el estadio Agustín F. Berroeta, se trasladará en la tarde del viernes al estadio San Martín en donde realizarán uno de los últimos ensayos previos al choque ante Costra Brava.

Mientras que el rival pampeano, que llegaría el sábado a la ciudad, no cuenta con suspendidos ni lesionados. Por lo que el probable equipo para jugar en Tandil sería: Martín Del Póppolo; Maximiliano Quiña, Martín Coello, Lucas Falcón, Alan Torrisi; Luciano Pildain, Angel Arco, Nicolás Pildain; Emanuel Toro; Facundo Petisco y Maximiliano Palacios

