El Gobierno anunciará un salvataje de $450 millones para la empresa Sancor

El Gobierno, las empresas del sector lácteo y los sindicatos llegaron a un acuerdo que permitirá salvar a la empresa Sancor, que se encuentra en crisis y con una elevada deuda. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, confirmó que se anunciará el desembolso de $450 millones del Fondear para impedir el quiebre de la cooperativa.

El presidente Mauricio Macri había lamentado el “absoluto quebranto” de Sancor, y había advertido que de no llegar a un acuerdo, debería buscar un socio. Pero el primer escenario avanzó con más fuerza tras negociaciones en los últimos días, y los fondos se liberarán este mediodía.

Reestructuración, sueldos y aportes

¿En qué consiste el plan de reestructuración? En primer lugar, Sancor deberá concentrar la producción en menos plantas y así bajar su nivel de deuda para atraer inversores.

Más allá de un fideicomiso para manejar los $450 millones, se acordaría una reestructuración de los salarios del personal jerárquico de la empresa, pues había gerentes que cobran por encima de los $400.000 por mes. “Los gerentes no han estado a la altura de las circunstancias para manejar la compañía”, dijo el ministro.

Buryaile también se refirió a la rebaja de un bono destinada a los trabajadores, según consignó en diálogo con radio Mitre. “El sindicato aceptó una rebaja del bono, entendiendo que no sólo estaba en juego Sancor, sino la industria lechera argentina y la producción láctea del país”, señaló Buryaile, pero no especificó de cuánto es la reducción.

El acuerdo también será firmado por los ministros Francisco Cabrera (Producción) y Jorge Triaca (Trabajo).

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República (ATIRLA) confirmó a sus afiliados la firma del acuerdo y les comunicó que levanten las medidas de fuerza “en forma tranquila y pacífica”.

Con todo, el salvataje de Sancor significará también cambios para todo el sector. El gremio aceptó reducir un aporte mensual permanente que recibe por trabajador de toda la industria. Actualmente es de $3.600 y bajaría a 1.500 pesos por trabajador, unos $400 millones al año para el gremio.

