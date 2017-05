Del Potro dejó un mensaje de agradecimiento a su abuelo fallecido

El tenista tandilense quien regresó a Tandil en las últimas horas luego del fallecimiento de su abuelo, Francisco Lucas, de 83 años, utilizó las redes sociales para recordar a su abuelo materno que dejó de existir el pasado miércoles.

Por otro lado, se confirmó que no estará jugando la semana próxima en Madrid para estar junto a su familia en este triste momento. El regreso sería en Roma, una semana antes del segundo Gran Slam, Roland Garros.

En el agradecimiento que realizó Juan Martín Del Potro expresó lo siguiente que detallamos a continuación:

Gracias por ser el abuelo que cualquier nieto desearía tener.

Gracias por haber sido un ejemplo de persona.

Gracias por ser el gran hombre de la familia y marcarnos el camino con tu humildad y espíritu de lucha.

Gracias por enseñarme el valor del trabajo y el esfuerzo.

Gracias por el apoyo que me diste junto al resto de la familia para que pudiera cumplir el sueño de ser tenista profesional.

Gracias por haberme regalado una camiseta de Boca cuando era chiquito.

Gracias por tus palabras de aliento antes de Río y por pedirme que no volviera sin la medalla.

Gracias por retarme cuando te dije que la Davis era muy difícil y por contestarme enojado: “Si no vas a ganar y traérmela, no vayas”.

Gracias por esperarme para que pueda darte el último Adiós, antes de dejarnos con los más lindos recuerdos de los momentos compartidos.

Te amo abuelo.

Que descanses en paz

