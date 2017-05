Declararon inconstitucional la designación de Juan Manuel Culotta como juez electoral bonaerense

El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, declaró la inconstitucionalidad de la designación como subrogante del juez Juan Manuel Culotta para el juzgado electoral de La Plata, con competencia en toda la provincia de Buenos Aires.

En su sentencia, Recondo aseguró que hasta tanto se habilite el Juzgado Federal Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la competencia del Juzgado Criminal, Correccional Federal Nº 1, Secretaría Electoral de La Plata, debe ser ejercida por un sólo juez; que el Consejo de la Magistratura de la Nación no posee atribuciones legales para crear Juzgados o dividir la competencia de los existentes; y que son los jueces de primera instancia más cercanos en la jurisdicción (La Plata) los llamados a subrogar.

Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados, es el mismo juez que en marzo había aceptado el amparo de una ONG contra la designación de Culotta, que a último momento el Consejo de la Magistratura debió suspender por pedido de este juez.

La agrupación Abogados por la Justicia Social (A.Ju.S) de La Plata, Berisso y Ensenada había denunciado la violación del principio del “juez natural” previsto en la Constitución Nacional, porque Culotta proviene de otra jurisdicción a la que corresponde al juzgado electoral que es de La Plata.

Es que el magistrado elegido por el Consejo de la Magistratura para subrogar el juzgado a cargo del mayor distrito electoral del país se desempeña como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.

Aquel amparo fue promovido por la asociación civil AJUS de La Plata, Berisso y Ensenada y pretendía que Recondo dictara una medida cautelar que obligara al Consejo de la Magistratura a abstenerse de designar el jueves a Culotta al frente del juzgado electoral platense.

El oficialismo y sus aliados buscan designar a Culotta como subrogante en La Plata hasta noviembre, lapso durante el cual le tocará intervenir en el proceso electoral relacionado con los comicios legislativos de este año en el distrito que concentra cerca del 35% del padrón electoral nacional.

AJUS, al igual que la oposición vinculada al kirchnerismo, objetan que Culotta no tiene antecedentes en materia electoral y lo relacionan con el macrismo a partir del dato de que compartió colegio con el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno.

El polémico magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por Estela de Carlotto, que lo acusó, en su paso por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, de haber tergiversado pruebas y haber invocado hechos falsos durante el juicio contra el ex secretario del Ejército Eduardo Alfonso, en 2011, por delitos de lesa humanidad, con la intención de garantizar su impunidad.

