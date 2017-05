Comunicado CTEP: Se viene el invierno y la problemática del acceso a la garrafa social sigue vigente

En esta semana se dio comienzo en la ciudad de Tandil al recorrido del camión que lleva garrafas con un costo de $135 a los barrios, precio establecido por el “Programa Hogar” del Ministerio de Energía y Minería, el cual se otorga a través de ANSES. Esta iniciativa retomada este año por la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil, fue llevada adelante durante el año pasado a pedido de las organizaciones que hoy conformamos la Mesa Promotora de la CTEP en Tandil (La Poderosa, Movimiento Evita y Patria Grande).

Desde este espacio, consideramos que si bien la iniciativa es útil para paliar la problemática respecto al acceso a la garrafa, el precio establecido sigue siendo insuficiente. Además, el contexto general de ajuste e inflación de nuestro país se ha agravado durante el año corriente, atravesando la realidad de nuestra ciudad, y afectando principalmente a los sectores populares. Hoy en día, la situación de los vecinos que viven en los barrios donde no llega la red de gas natural o la familia que no puede acceder a la extensión de la misma, es cada vez más compleja y cruda con el acercamiento de las bajas temperaturas.

Hace un mes se dio un aumento del 40% del valor de la garrafa de gas envasado de 10 kg. que es la más utilizada en el ámbito doméstico, con lo cual pasó de un valor de $97 a $135 en las distribuidoras y fraccionadoras de gas envasado, en nuestra ciudad Petrobras y Amarilla Gas. Este precio no incluye la distribución, con lo cual si no se cuenta con transporte propio para comprar en la puerta de estos lugares o es entregada a domicilio, el costo asciende a $185 la unidad, que es a su vez el precio en el que ronda comprarla en un local del barrio.

Considerando que una familia promedio utiliza en invierno alrededor de 5 garrafas mensuales para cocinar y calefaccionar su casa, gastaría alrededor de $1000 en un mes, a lo que se suma el hecho de lo deficiente que es la calefacción por medio de esta fuente.

El Programa Hogar dice subsidiar el 80% del precio máximo de la garrafa, que vienen siendo $77 por unidad al igual que el año pasado, subsidiando desde abril hasta septiembre, 2 garrafas por domicilio. Pero estos valores no han sido actualizados en relación a la realidad actual, ya que los beneficiarios deberían estar recibiendo hoy en día $108 por unidad. Esto quiere decir que, actualmente, el subsidio está siendo del 57% del valor mínimo al que se accede a la garrafa, y como se mencionó anteriormente, esto sin contar ningún tipo de gasto de distribución, donde el porcentaje en relación al valor real que la mayoría de las familias pagan por una garrafa, pasa al 42%.

Además, los recorridos planteados que realiza el camión, sigue siendo insuficiente como política pública para abordar el problema. Por un lado, porque dicha distribución no llega a todos los barrios de la ciudad donde el consumo de garrafa es masivo (problemática derivada de la falta de acceso al servicio de la red de gas). Por otra parte, está la cuestión de la frecuencia con la que pasa por cada lugar, donde si se considera que no es un opción quedarse sin gas por una cierta cantidad de días, queda librado a la coincidencia de que en el hogar se termine la garrafa justo el día que el camión pasa por su barrio. Esto, a su vez agravado por las dificultades que presenta acceder al envase de gas, por su precio, y porque se comercializa principalmente en el mercado negro, sin que el estado tenga ningún tipo de accionar para con esta situación.

Ante este diagnóstico planteado, las organizaciones que conformamos la Mesa Promotora de CTEP Tandil le pedimos al gobierno municipal que tome más medidas que resuelvan las distintas aristas que conforman esta problemática que afecta a alrededor del 30% de la población de la ciudad.

