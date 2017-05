Preocupación de la Mesa GIRSU por el contrato del Municipio con USICOM

Los integrantes de la Mesa Gestión Integral Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de Tandil, informaron que siguen “con atención el debate planteado a partir de los cuestionamientos al contrato de locación de obras y servicios firmado por el Municipio de Tandil y la empresa Usicom para la gestión del relleno sanitario”.

“Desde el año pasado venimos analizando el citado contrato y sus implicancias y queremos manifestar nuestra preocupación a partir de una serie de interrogantes que despierta el mencionado contrato, y que hasta el momento, son pocas las explicaciones concretas y efectivas por parte de las autoridades”, indicaron desde GIRSU.

Destacaron que “el contrato aludido no contempla el estado de recepción del predio y de las tareas de disposición final de residuos efectuadas por el anterior contratista. No se hace mención a evaluaciones de impacto ambiental tendientes a determinar pasivos ambientales que pudiera haber y de los cuales el nuevo contratista tuviera que hacerse cargo”.

“Tampoco menciona la conveniencia o no de continuar la tarea en el predio actual y su ubicación. Recientemente el Jefe de Gabinete del municipio, el Ing. Mario Civallieri, pretende defender la suspensión de las obras de compactación y separación en destino previstas en el contrato original a partir de su costo, pero omite mencionar cuánto deberá abonar el municipio por adquirir nuevos predios para continuar enterrando basura de la manera actual”, indicaron más adelante.

Mencionaron que “el contrato arroja dudas sobre la adecuada gestión del relleno, tal como se ha podido comprobar en visitas recientes que han realizado integrantes de la Mesa GIRSU. No se brindan precisiones sobre los controles ambientales del agua por ejemplo (no mencionan emplazamiento de los sitios de toma de muestra, ni la frecuencia, ni los analitos, ni el laboratorio, ni las técnicas, ni la metodología). No se explicita la obligación por parte del contratista de denunciar si se encontrasen residuos no aptos para mezclar con las corrientes del relleno y su consecuente impacto ambiental”.

“Asimismo, subsisten dudas sobre los precios y los costos que el contrato conlleva. No resulta clara la figura del comité de gestión, ni las atribuciones a él conferidas. El citado comité decide el precio que se paga por tonelada y las inversiones a realizar, entre otras cosas; y se encuentra integrado en partes iguales por representantes del contratante (Municipio) y la contratada (Usicom), es decir que el locatario privado decide cuánto le va a cobrar al municipio en igualdad de condiciones con el Estado”, mencionaron.

“Por todas las razones expuestas, desde la Mesa GIRSU solicitaremos al Sr. Intendente Municipal, una reunión a la brevedad posible, a fin de manifestarle nuestras dudas e inquietudes, y solicitarle información respecto de la situación ambiental del relleno. También acercar alternativas respecto de las consideraciones expresadas para que finalmente Tandil tenga un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que contemple la concientización de los ciudadanos para la reducción de residuos y la separación en origen, así como el correcto tratamiento de los mismos para evitar la contaminación ambiental y elevar la calidad de vida de los ciudadanos”, finaliza el comunicado de GIRSU

Comentarios

Comentarios