Matías “La Cobrita” Rueda prepara el combate del sábado

El púgil tandilense tiene todo preparado para el enfrentamiento ante Diego “Ricky” Santillán que se realizará en Olavarría. La velada será trasmitida a todo el país a través de TyC Sports.

Ambos saben lo que es ser monarca argentino, sudamericano y latino. Con apenas un traspié por lado y en duelos mundialistas, tendrán un choque trascendental que augura explosión y contundencia.

El campeón argentino y sudamericano pluma, el ex retador mundialista y campeón latino tandilense Matías “La Cobrita” Rueda, se enfrentará al ex monarca argentino, sudamericano y latino y ex desafiante ecuménico salteño Diego “Ricky” Santillán.

Estará en juego el título latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará este sábado, 6 de mayo, en el club Atlético Pueblo Nuevo de Olavarría, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para Argentina y toda América.

En un excitante encuentro entre dos monarcas que solo han fallado en su primer intento global, “La Cobrita” (27-1, 24 KOs), actual N° 5 del ranking mundial pluma OMB, que realizara seis defensas exitosas del cetro latino pluma OMB que conquistó el 21 de junio de 2013 previo a ceder su invicto el pasado 23 de julio ante el mexicano Oscar Valdez por el título mundial pluma OMB en Las Vegas, Estados Unidos, pero que llega tras recuperarse el 5 de noviembre al liquidar al mendocino Daniel Brizuela en un round en su Tandil natal, buscará reconquistar la corona latina frente a un exigente Santillán (23-1, 15 KOs), ex campeón argentino gallo, sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que solo cedió su imbatibilidad a manos del invicto japonés Shinsuke Yamanaka en siete asaltos por el título mundial gallo CMB el 16 de abril de 2015 en Osaka, Japón, y quiere volver a reinar.

El tandilense de 29 años, que noqueara entre otros al bonaerense Román Reinoso y el cordobés Lucas Báez, y realizara seis defensas exitosas del cetro latino pluma OMB que conquistó el 21 de junio de 2013 al noquear técnicamente en el tercer asalto al bonaerense Juan Ramón Solís en Merlo.

Ahora se las verá frente a un peligroso Santillán, nacido en Tartagal hace 29 años, quien tras vencer a cada oponente el 5 de junio de 2010 dio cuenta de Soloppi en cinco rounds y obtuvo el título argentino gallo en General Pico, que tras noquear entre otros al brasileño Reginaldo Martins retuvo sobre el rionegrino Nelson Monte en dos episodios, y tras doblegar al brasileño Roberto Santos De Jesús y el salteño Oreste Nieva, el 7 de septiembre de 2012 dominó al cordobés Lucas Carranza en fallo unánime y agregó el cinto sudamericano gallo en Tartagal, para luego de someter entre otros a Báez y al chubutense Manuel Neculhueque, el 6 de junio de 2014 superó al dominicano Diego Pichardo Liriano en forma unánime y se alzó con la faja latina gallo interina CMB en Tartagal, hasta ceder su invicto en su intento mundialista.

En un choque trascendental para sus pretensiones, y buscando volver a hacerse de la corona que tanto supo lucir, tandilense y tartagalense arriesgarán todo con “Explosión y contundencia”.

LOCALIDADES EN VENTA

El acceso al estadio se habilitará a las 20:30 y a las 21 se iniciará el festival, con tres combates amateurs. Las localidades saldrán a la venta este jueves y tendrán un valor de $100 las generales y $150 los ringsides (número limitado).

Comentarios

Comentarios