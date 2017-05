Macri: “Estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos”

El Presidente y su par de Paraguay, Horacio Cartes, firmaron un acta de entendimiento destinada a lograr el reordenamiento económico financiero de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), poniendo fin a más de tres décadas de diferencias en las relaciones bilaterales con un acuerdo que ambos mandatarios calificaron de “histórico”.

Al celebrar la firma del acuerdo, Macri dijo que “estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos, de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa que tenemos paraguayos y argentinos”.

El mandatario argentino habló en un acto en la sede de la represa hidroeléctrica ubicada sobre el río Paraná, entre las localidades correntina de Ituzaingó y Ayolas, en el Paraguay.

“Claramente estos 30 años pudieron quedar atrás porque logramos sentarnos alrededor de una mesa, a dialogar, a decirnos la verdad y a construir el elemento más importante que existe entre las personas, que es la confianza”, añadió Macri, quien sostuvo además que ese entendimiento “abre la puerta a poder encarar las oportunidades y desafíos del siglo XXI más juntos que nunca, con más iniciativas que generen trabajo para mucha gente”.

El Acta de Entendimiento no solo incluye una solución al tema del endeudamiento, sino que cumple con la revisión del Tratado de Yacyretá, prevista cada 40 años, plazo que expiró el 26 de marzo de 2013, y que había quedado pendiente de resolución al término del anterior gobierno argentino, en materia de revisar las cláusulas económicas entre las cuales está la amortización de las deudas y las condiciones de prestación de los servicios de energía.

Por su parte, Cartes afirmó que, con el acuerdo firmado hoy, “estamos escribiendo una nueva historia para nuestros gobiernos y nuestros pueblos” ya que “decidimos juntos poner en orden Yacyretá”, asumiendo “el compromiso de lograr por medio de negociaciones justas y equitativas el camino correcto de las soluciones que más favorezcan a este trascendental emprendimiento y por ende al interés de nuestros países”.

El presidente paraguayo expresó a Macri su “reconocimiento y agradecimiento por su apertura al diálogo constructivo y a una negociación que lleva el sello del patriotismo de la justicia y de la transparencia para poder avanzar hoy, después de tres décadas, hacia este entendimiento”, al que también calificó como “histórico”.

“Afortunadamente nuestras administraciones lograron encontrar un arreglo al tema de la deuda de Yacyretá, superando diferencias, discusiones y postergaciones de más de 30 años para que esta gran obra, no sólo viable desde el punto de vista económico, sino convertirla en un instrumento verdadero de desarrollo de la Argentina y Paraguay”, agregó Cartes.

Por su parte, Macri señaló que el acuerdo “nos permite cerrar una discusión eterna en torno a los endeudamientos que se necesitaron para hacer este gran y majestuoso emprendimiento, y además fijar una tarifa de energía hacia el futuro”.

Evaluó que además de “fortalecer y potenciar la relación entre nuestros país” posibilita avanzar en otros emprendimientos vinculados, como el de Aña Cuá, “tantos años demorado, que va a permitir con tres turbinas más aumentar el 10 por ciento la energía que se genera, y sumarle a eso la ampliación de la central con tres turbinas más, que agrega un 15 por ciento”.

“Eso es mucha energía, que es un elemento central para poder crecer y desarrollarnos, y señala la posibilidad de que pensemos otras cosas juntos, muchísimas obras de infraestructura que nos pueden desarrollar mejor”, puntualizó Macri, entre las que mencionó la hidrovía “para que juntos podamos ser un lugar fundamental en la solución de la seguridad alimentaria para el mundo entero”.

Sobre la represa de Yacyretá, Macri comentó que “es realmente imponente, un trabajo que nos tiene que llenar de orgullo, porque lo hicimos entre paraguayos y argentinos y fue un gran cambio para nuestros países”, y reveló que a pesar de que trabajó en una de las “empresas que tuvo que ver con esto, nunca había visita Yacyretá”.

Tras el acto de firma, ambos presidentes recorrieron las instalaciones de la planta y luego compartieron un almuerzo.

Estuvieron presentes los gobernadores de Corrientes, Ricardo Colombi, y de Misiones, Hugo Passalaqua; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; los senadores nacionales Néstor Braillard Poccard, Luis Naidenoff y Carlos Espínola, y los diputados nacionales Nicolás Massot, Luis Pastori, Alex Ziegler y Jorge Franco, como también el embajador paraguayo en la Argentina, Federico González Franco.

