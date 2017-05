Detuvieron a un ex militar que estaba prófugo, acusado por delitos de lesa humanidad

Es el ex Subjefe de Inteligencia del Ejército, José Osvaldo Riveiro. Fue apresado cuando ingresó a atenderse al Hospital Militar Cosme Argerich

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este jueves al ex sub jefe de Inteligencia del Ejército, José Osvaldo Riveiro, quién estaba prófugo, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Riveiro fue detenido cuando ingresó a atenderse en el Hospital Militar Cosme Argerich. Cuando el personal de la clínica ingresó los datos, el sistema los alertó de que el hombre era buscado por la justicia.

Sobre el ex militar pesaba un pedido de captura internacional de Francia por delitos de lesa humanidad. Además, tiene una causa abierta en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Riveiro formó parte de la Inteligencia del Ejército durante los años de la dictadura militar. En 1976 fue designado jefe del destacamento de inteligencia N° 144 de Mendoza. En 1979 ocupó el puesto de jefe de Inteligencia del destacamento N° 181 de Bahía Blanca.

Comentarios

Comentarios