Cristina Kirchner anunció que no irá a Inglaterra e insinuó que no será candidata en las elecciones de octubre

La ex presidente Cristina Kirchner anunció este jueves que su gira europea no incluirá Inglaterra, donde iba a disertar en The Oxford Union. Durante un encuentro con sindicalistas, la ex mandataria explicó que su viaje se redujo de dos semanas a una, y que visitará Bélgica y Grecia.

“He decidido que el capítulo inglés no lo voy a hacer, y voy a ir una semana para únicamente estar en Grecia y Bélgica, que tenemos compromisos institucionales con parlamentarios y con dirigentes políticos importantes europeos. Hablaré con Oxford y les voy a agradecer la invitación”, indicó en una charla que brindó ante decenas de representantes sindicales organizada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Durante su charla, la ex mandataria explicó que tomó la decisión “producto de lo que pasó ayer”, en referencia al fallo de la Corte Suprema que beneficia con el ‘2×1’ a un hombre que fue condenado por delitos de lesa humanidad.

“Considero que estar dos semanas fuera del país, y no estar apoyando y ayudando… lo decidí porque siento como que alguien allá arriba me está diciendo ‘quedate, vení, no estés tanto tiempo afuera’, porque son dos semanas, y de esta manera va a ser una semana”, detalló Cristina Kirchner.

Por otro lado, insinuó que no va a ser candidata en las próximas elecciones, ya que cuando desde el público le pidieron que compita en octubre, la ex presidente dijo: “No me interesa… les voy a ser absolutamente sincera, yo fui dos veces presidenta… para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto”.

En la misma línea, hacia el final del acto, Cristina Kirchner dijo: “Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan”.

Durante su discurso, la ex presidente también llamó en más de una oportunidad a conseguir “la unidad del movimiento obrero”, ya que, según afirmó, “la historia y la realidad demuestra que sólo la unidad del campo nacional, popular y democrático permitirá reconstruir lo que han destruido, reconquistar lo que nos han sacado, pero no para volver al pasado”.

La ex mandataria tampoco se ahorró críticas para la administración de Mauricio Macri, y se preguntó: “¿Cómo se nos puede hablar de la pesada herencia? Nunca un Gobierno había recibido un Estado con tan bajo nivel de deuda”. En esa línea, Cristina Kirchner destacó que “prometieron que iban a dejar lo que estaba bien y a corregir lo que estaba mal, pero eso no está sucediendo”.

