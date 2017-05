Jeep atropelló a multitud en Boston: 3 muertos y 9 heridos

Este incidente aparentemente no intencional, tuvo lugar en Estados Unidos, dentro de un gran edificio donde se subastan automóviles.Allí, según los testigos el conductor de la camioneta pasó por el interior del lugar arrasando con todos los presentes a su paso. El trágico saldo puede cobrarse más víctimas.

Tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas al ser embestidas por un jeep en Billerica, a unos 38 km al noroeste de Boston, en un incidente aparentemente no intencional, informó el miércoles la fiscal del condado.

El incidente tuvo lugar hacia las 10h15 local dentro de un gran edificio donde se subastan automóviles, Lynnway Auto Auctions, situado en esta pequeña ciudad del estado de Massachusetts (este) donde residen 40.000 habitantes. Allí, un jeep Cherokee, de color negro, conducido por un empleado de la empresa atravesó el gran edificio a toda velocidad, embistiendo a varias personas.

“Un hombre y dos mujeres han muerto como resultado de sus heridas” y “nueve personas fueron trasladadas al hospital”, de las cuales “dos corren riesgo de vida”, dijo la fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, en una conferencia de prensa.

“Todo sugiere que esto fue un accidente trágico” y no un atentado pero “esta será una investigacion larga”, afirmó.

El conductor del automóvil que embistió a las personas “es un empleado de la compañía”, tiene unos 70 años y no resultó herido en el incidente, informó.

“En este momento no hay evidencia o información que señale que el incidente fue causado por un acto terrorista o intencional”, indicó poco antes la policía de Massachusetts en un breve comunicado. “Toda la evidencia y la información sugieren una causa accidental”, añadió.

Las autoridades dijeron desconocer por qué el conductor del jeep embistió a las personas. “Fue horrible, horrible”, dijo Geraldo DeLima, un testigo al diario Boston Globe.

“Un tipo aceleró al final de la subasta, embistiendo a las personas (…) todo a lo largo del edificio donde tenía lugar la venta, antes de estrellarse contra la pared”, relató.

