Fuerte cruce de acusaciones entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron en el debate previo al ballotage en Francia

Millones de franceses siguen, a través de la televisión, la confrontación de programas entre los dos candidatos a la presidencia francesa. Restan cuatro días para la segunda vuelta

El cara a cara televisivo entre los candidatos a la presidencia de Francia, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, arrancó el miércoles con un acalorado cruce de acusaciones en el que cada uno intentó desprestigiar a su adversario.

“Su estrategia es decir mentiras, usted no propone nada”, le dijo Macron, ex ministro de Economía de 39 años, a Le Pen, en un debate seguido en directo por millones de franceses. “Usted es el candidato del sistema y las élites”, le respondió la líder antiinmigración.

Durante otro de los bloques del debate, Le Pen acusó a su rival de ser “indulgente” con el fundamentalismo islámico durante un acalorado cara a cara a cuatro días de los comicios.

“Usted no solo no tiene un proyecto, pero además es indulgente con el fundamentalismo islámico”, acusó la candidata del Frente Nacional.

“Seré inflexible y llevaré la lucha a todos los terrenos, pero la trampa que nos están tendiendo, es la que usted trae, la guerra civil” disparó por su parte Macron, en referencia a la amenaza yihadista en Francia.

A cuatro días de los comicios, esta cita es la última oportunidad de Macron y Le Pen de confrontar sus planes antagónicos sobre economía, inmigración e integración europea, con los que pretenden enderezar una Francia en crisis frente a la mundialización.

Después de diez días de una campaña despiadada, Macron sigue liderando cómodamente los sondeos, con alrededor del 60% de la intención de voto, aunque ha perdido puntos desde la primera ronda, el 23 de abril.

Comentarios

Comentarios