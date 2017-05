Este fin de semana, Tandil tendrá un gran evento de Street Art

Como parte de las actividades del Programa Municipal Arte Joven, este sábado y domingo se realizará la Jam Serrana, un evento que reunirá a una importante cantidad de exponentes del street art de Tandil, Argentina y países limítrofes.

En el primer día más de 70 muralistas plasmarán sus trabajos en las paredes exteriores del Estadio Municipal General San Martín, específicamente las ubicadas en las calles Godoy Cruz, Brandsen y Pueyrredón

Mientras que el domingo el Anfiteatro Municipal será sede de batallas de break dance y Popping, con participantes nacionales y del exterior. Esta actividad comenzará a las 14 hs. y será con entrada libre y gratuita, y se podrá colaborar llevando útiles escolares o alimentos no perecederos que serán destinados a instituciones de la ciudad.

Mariano Martina, Director de Juventud, señaló que “esta es una actividad que se enmarca dentro del programa de arte joven que llevamos adelante desde la dirección y que busca brindar un espacio a todos los jóvenes vinculados con las diferentes ramas del street art”.

Camila, exponente del street e integrante del programa, detalló que “la idea es promover la cultura del arte urbano y que los chicos se sientan más incentivados en hacer piezas de grafitis más elaboradas y no tan sencillas. Este sábado tendremos artistas argentinos y de otros países como Uruguay, Paraguay y Chile. Calculamos que tendremos entre 70 y 80 artistas pintando las paredes exteriores del estadio”.

“Buscamos una temática en común como para unificar los criterios entre pieza y pieza de cada artista. La temática es vegetación, flora y fauna, la idea es que pinten flores, pastizales, árboles, y distintos tipos de animales. Esto como punto de partida, luego cada uno se expresa en base a esa temática con libertad”, indicó.

Por su parte, Gonzalo Llanos, coordinador del programa Arte Joven, agregó que “lo que queremos mostrar es que se puede hacer una buena obra antes de rayar una pared a la pasada”.

“Dentro del programa también hay un taller de break dance, al que asisten unos 20 chicos que van rotando en los tres años que llevamos y por eso el domingo tendremos la continuidad del evento en el anfiteatro. Viene el mejor dj de hip hop de Argentina y habrá categoría dos versus dos mixta sin límite de edad, uno versus uno de mujeres, otra categoría uno versus uno fresh kids de 8 a 16 años y uno versus uno popping. Habrá premiación y tendremos bandas en el receso de semifinales”, añadió.

Además afirmó: “queremos que la gente de Tandil vea lo que es el verdadero street art, hay muchos chicos que pintan y que son muy buenos artistas. Queremos que se vea el street art y no lo que a veces pasa con chicos que rayan casas. Tratamos de que sepan que hay gente que se dedica a esto, que enseñamos en talleres y que se puede hacer una buena obra de arte en lugar de una pintada a las apuradas. Es una lucha constante, es difícil que los chicos dejen de pintar o rayar, pero con esto se puede ayudar. Las paredes del estadio están muy mal desde hace tiempo, con esto se le cambiará la cara, queremos demostrar que desde el muralismo y el grafiti se puede hacer algo bueno”.

Por último Mariano Martina explicó que “con esto buscamos mostrarle a la sociedad el esfuerzo que se hace cuando alguien pinta un mural enfocado desde lo artístico y por eso invitamos a la comunidad a que se acerque el sábado al estadio y puedan ver lo que es pintar con aerosol y el muy buen trabajo que hacen”.

“Esto tiene otra finalidad, ya es para embellecer, para que la gente lo aprecie y le guste. En Tandil la gente tiene mucho interés, cuando pintamos murales en la calle los vecinos se acercan y nos agradecen. Por eso queremos promover esto y que los chicos que recién están empezando con los aerosoles vean que hay otra realidad, que pueden rayar pero que también vean que con algo más elaborado se pueden hacer grandes cosas y que contenta se pone la gente, buscamos hacer crecer eso en la ciudad”, completó.

Comentarios

Comentarios