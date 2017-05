Triaca dijo que ayer Macri mostró “vocación de trabajar en unidad” sin importar el origen político

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el presidente Mauricio

Macri mostró ayer “la vocación de trabajar en unidad” sin importar “el

origen” político de los distintos sectores, en referencia a su

participación en el acto por el Día del Trabajador, organizado por el

partido FE que lidera el titular del gremio de peones rurales Gerónimo

‘Momo’ Venegas.

“El Presidente mostró ayer la vocación de trabajar en unidad con los

diferentes sectores. Todos tenemos la posibilidad de incorporarnos a este

gran cambio y no importa el origen”, dijo Triaca esta mañana en radio Mitre

al evaluar el encuentro realizado ayer en el microestadio del club

Ferrocarril Oeste, al que asistió parte del gabinete nacional.

Según el ministro, existe una “Argentina que necesita cambiar, y que no

puede ser sometida a conductas mafiosas”. De esta forma, parafraseó al

mandatario quien aseguró ayer: “No estoy para proteger a ningún mafioso”.

Triaca abordó el carácter transversal de la convocatoria de ayer, de fuerte

contenido peronista, e insistió en que “es posible el cambio, y todo esto

lo hacemos (el Gobierno) sin desconocer que hay enormes dificultades y que

si bien, a algunos no les ha llegado esa posibilidad de cambio, pronto les

va a llegar”.

Por otra parte, expresó que el Programa Empalme, lanzado ayer por Macri,

apunta a que se puedan integrar “al sistema formal de trabajo” a muchos

trabajadores que tenían “programas del ministerio laboral y de Desarrollo

Social”.

“Se trata de un beneficio que llega hasta los 4.000 pesos para que pueda ir

al salario neto” y de esta forma “colaborar también con las empresas”, al

tiempo que el trabajador “ingresa al sistema formal”, sintetizó el

ministro.

