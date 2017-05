Pidieron la detención del ex titular del PAMI Víctor Alderete

La fiscal federal Gabriela Baigún pidió este martes la detención del ex titular del PAMI Víctor Alderete para que cumpla la pena de tres años y medio de prisión a la que fue condenado por delitos de corrupción cuando estuvo al frente de ese organismo durante el menemismo.

Baigún presentó el pedido ante el Tribunal Oral Federal 6, pero no fue recibido porque se realizó después de las 13:30 –terminado el horario judicial– y porque no estaba ninguno de los jueces. Se hará efectivo mañana a primera hora, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El plazo que tenía la defensa de Alderete para apelar la condena a la Corte Suprema venció hoy y no lo hizo, por lo que quedó firme para que se comienza a cumplir.

Junto con el pedido de detención, el Tribunal también deberá resolver si le concede a Alderete la prisión domiciliaria que solicitó hace dos años por su edad –tiene 84 años– y por su estado de salud.

Alderete ya estuvo preso. Fue detenido en julio del 2000 por orden del entonces juez federal Adolfo Bagnasco por integrar una asociación ilícita que había defraudado al PAMI. Fue liberado una año y tres meses después por decisión de la Cámara Federal.

20 años después de los hechos, Alderete y otros ex funcionarios habían comenzado a ser juzgados en julio de 2015 por hechos de corrupción. Pero tres meses después, los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el cual reconocieron haber cometido los hechos y recibieron una pena más baja.

Así, Alderete fue condenado por los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panelo a tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio abreviado por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

El ex funcionario fue encontrado culpable por haberle pagado a empresas privadas 25 millones de pesos-dólares y 400 mil por la impresión de seis mil copias del libro “Pami una transformación necesaria” y por la compra de otros 40 mil libros cuyos precio de plaza eran inferiores a los abobados.

También porque dispuso el pago 377.282 dólares a la empresa “Henry Mann Securities Corporation” por servicios que nunca cumplió para el asesoramiento en la obtención de un préstamo o una línea de crédito de hasta 700 millones de dólares para el PAMI.

También fueron condenados cinco ex integrantes del directivo del PAMI – Domingo Petrecca, Eduardo Polermann, María Maina, Santiago Tomaghelli y Dora Terrón- y dos ex síndicos – Carlos Morán y Fernando Dapero- a penas de entre dos y un año y ocho meses de prisión y a devolver 96.000 y 400 mil pesos al Estado. Ninguno de ellos irá a prisión porque las penas son en suspendo.

En su acuerdo, Alderete se negó a dar dinero como parte de la condena.

Si bien la condena fue un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía, la defensa de Alderete lo apeló. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y la defensa de Alderete tenía plazo hasta hoy para llevar el caso a la Corte.

Como no lo hizo, la fiscal Baigún pidió la “inmediata detención” de Alderete porque “la sentencia condenatoria ya resulta ejecutable”.

El planteo de la fiscal recién llegará mañana al TOF 6 y deberá ser resuelto por el juez Fernando Canero, quien reemplazó a Roqueta. El magistrado también deberá analizar el pedido de Alderete para cumplir la detención en su domicilio.

Uno de los símbolos de la corrupción del menemismo, Alderete estuvo al frente del PAMI de 1997 a 1999 durante la segunda presidencia de Carlos Menem.

