Buryaile afirmó que el ingreso de limones a EEUU “es una buena noticia para el país”

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó hoy que el ingreso

de limones argentinos a los Estados Unidos “es una buena noticia” para el

país, y destacó que “es la demostración de la importancia que le da el

gobierno a las economías regionales”.

“Es una buena noticia para el país, una buena noticia para el NOA (Noroeste

Argentino)”, afirmó el ministro esta mañana en declaraciones a radio Mitre,

al tiempo que remarcó que “es la demostración de la importancia que le da

el Gobierno a las economías regionales”.

El ministro evaluó el acuerdo que permitirá la exportación del producto a

Estados Unidos y señaló que “no es ni todo lo auspicioso que la Argentina

querría ni todo lo malo como decía cuando no nos abrían” la puerta de

ingreso a ese país.

El titular de la cartera de Agroindustria consideró que esta decisión “es

una demostración del gobierno de los Estados Unidos de apertura hacia la

Argentina”.

“Después de 15 años llegamos a Estados Unidos con los limones. Queremos

este año llegar con la carne, que ya hemos iniciado todos los trámites”,

subrayó Buryaile y puntualizó que “es una buena noticia general para la

economía argentina que estamos entrando al primer importador mundial de

alimentos que es Estados Unidos”

El funcionario indicó que “uno de los principales compradores de limones en

la Argentina es Coca Cola”, para la elaboración de jugos, y puso de relieve

que “eso no lo sabía el presidente (estadounidense Donald) Trump. Cuando le

contaron esto quedó sorprendido”.

“En algún momento algunos festejaron que no se iba a abrir este mercado”,

recordó y remarcó que “Argentina es uno de los principales productores

mundiales y exportadores de limones”.

“Ingresar a Estados Unidos es un símbolo de sanidad y calidad. Por eso era

para nosotros tan importante, porque hay países que toman el ingreso a

Estados Unidos como determinante para la apertura de sus mercados”,

concluyó Buryaile.

