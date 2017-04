Reclaman políticas para frenar el negocio inmobiliario y garantizar el acceso al terreno propio

Además, en Tandil creció el número de viviendas, pero disminuyó el de propietarios y aumentó el de inquilinos, lo que refleja una concentración en materia de bienes, producto del negocio y la especulación inmobiliarios.

La falta de políticas de hábitat social que permitan frenar la concentración de bienes y la especulación inmobiliaria fue la principal conclusión que arrojó el segundo encuentro del ciclo de debates “Una ciudad, 200 años”, organizado por el Movimiento Evita en la sede del Partido Justicialista de Tandil.

La producción de suelo urbano social (generación de lotes) y el acceso a la vivienda propia fueron las principales problemáticas que se abordaron en la jornada, con datos elocuentes (extraídos de los últimos dos censos) que muestran la ausencia de una política municipal en la materia (ver gráficos).

En síntesis, en Tandil creció el número de viviendas, pero disminuyó el de propietarios y aumentó el de inquilinos, lo que refleja una concentración en materia de bienes producto del negocio y la especulación inmobiliarios.

En primer término, y previo a iniciar las exposiciones, Marina Ramos, del Frente de Género y Diversidad Sexual del Movimiento Evita, leyó un documento a raíz del femicidio de Araceli Fulles. “Hoy estamos tristes. Una de nosotras ha sido asesinada por el machismo y el Estado sigue ausente. En lo que va de abril, una mujer es asesinada por día.”, reza el texto, en el que se solicita un cambió en la Justicia y repudia las expresiones de los medios de comunicación a la hora de tratar la temática.

A continuación, Nacho Lacovara, precandidato al Concejo Deliberante por el Movimiento Evita, insistió en que la idea del ciclo es “tomar las demandas de los distintos actores sociales para ponerlos en la agenda del Estado municipal y establecer un programa de gobierno para el Tandil del Bicentenario”.

“Estamos viendo de lo que adolece este Municipio. Hace poco por el trabajo y la producción, y lo mismo hace por la vivienda”, sostuvo el edil mandato cumplido y ex director de Cultura.

Stella Maris “Cacha” Cena, en representación de Mujeres Sin Techo, afirmó que “el tema de la vivienda lleva mucho tiempo y mucha paciencia. Para lo que vamos a construir ahora, estas nuevas 96 viviendas, llevamos cinco años de gestiones en el Estado provincial, en los que hemos hecho todo: compramos la tierra, abrimos las calles, la gente pagó la luz eléctrica, porque el Estado local no le dio nada a la gente”.

“Lo que nos dan hoy tampoco es un regalo, es un crédito que nuestra gente va a tener que pagar durante 15 años, pero sin entrar en el banco”, sostuvo.

Celebró que, desde el inicio de Mujeres Sin Techo, en 2008, hay 34 familias en el Barrio 17 de Agosto que ya tienen su vivienda, 48 familias que están construyendo sus propias casas en Cuba y Chapaleofú y 96 nuevas familias que también van a ser dueñas de sus casas.

Sobre la política habitacional del Tandil actual, “Cacha” sentenció que “al Municipio no le interesa hacer viviendas para los sectores de menos recursos”.

Ana Lía Ferrandez, de la Asociación Civil Docentes de Tandil por la Promoción Cultural y la Solidaridad, también contó la experiencia como organización en pos de la vivienda propia, en la que luego de muchas gestiones y reuniones “llegamos a la conclusión de que debíamos comprar un predio, pero el problema era el loteo”.

La docente indicó que la subdivisión la hicieron por intermedio del Plan Familia Propietaria. “Así logramos el loteo, porque de otra manera no lo íbamos a poder conseguir”, dijo, y contó que “en los primeros cien terrenos ya tenemos el cordón cuneta, agua, cloacas, y también hay familias viviendo gracias al Plan Procrear”.

Luego Micaela Herrera, referente del Movimiento Evita, abordó desde las leyes la temática de los lotes y la vivienda, y reclamó una “planificación de las ciudad con perspectiva de género”. “La mujer históricamente se ocupó de la vivienda porque se encargaba de la casa, de lo privado, ese lugar de exclusión en el que fuimos ubicadas”, afirmó.

Además, enfatizó que “nos pusieron en la cabeza que es un ocupa aquella persona que tiene una necesidad y empieza a habitar un lote abandonado, que muchas veces es un terreno fiscal. Y ante la necesidad, no se puede concebir un terreno abandonado. La gente empieza a vivir en esos lugares como puede”.

La abogada insistió en que “hubo un quiebre en 1994, con la reforma de nuestra Constitución, donde se incorporó una serie de derechos internacionales, superiores a cualquier ley, donde se reconoce, por sobre la propiedad privada, la función social de la tierra, que obliga al Estado a proteger primero el derecho a la vivienda digna”.

En último término, abordó las problemáticas que se plantean en las distintas barriadas con respecto a este tema, y le solicitó a Lacovara, “nuestro candidato”, que lleve estas demandas al Concejo Deliberante. “Necesitamos saber si en Tandil existe un registro que indique cuántas personas no tienen una vivienda, y cuántas son las personas que no la pueden pagar e ingresar al crédito bancario. Si no existe, debe hacerse, porque así lo establece la ley”.

Por último, Francisco Codán, integrante durante diez años de la Secretaría de Hábitat de la Nación, acentuó la idea de la importancia de un terreno propio, que permite organizar el núcleo familiar, y bregó para que en Tandil se desarrollen “políticas de Estado para la producción de suelo urbano social”, lo que significa generar condiciones que faciliten la adquisición de los lotes para las mayorías.

Contó a manera de ejemplo que, durante su experiencia en la función pública, en Río Grande generaron 2 mil lotes, transformando en zona urbana sectores rurales o suburbanos. A los propietarios se les pedía parte de las tierras, que pasaban al Estado, pero a su vez se le otorgaba el beneficio de ponerlos en condición, mediante ordenanza del Concejo Deliberante, de ser subdivididos y vendidos como terrenos, cosa que no era posible si esos espacios se mantenían como rurales o suburbanos.

Si se llevaran adelante medidas de este tipo a nivel local, provocarían una reducción en el costo de los terrenos y favorecerían el acceso al lote propio. “No se hace porque no se quiere. Lo que falta es la voluntad política”, concluyó el ex funcionario nacional.

