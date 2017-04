Ramón Santamarina quiere volver a sumar de a tres

Luego de su paso por Santiago del Estero, donde cayó 3 a 0, Santamarina volverá al ruedo en el San Martín este domingo desde las 19 cuando enfrente por la trigésima fecha del torneo de la B Nacional a Boca Unidos de Corrientes.

Se volverán a encontrar a tan solo unas semanas de haberse cruzado por la fecha pendiente de la primera fase pero con una particularidad.

No estará en el banco de suplentes de Boca, el técnico Federico Domínguez ya que la derrota frente a Santamarina en tierras correntinas y los sucesivos malos resultados hicieron que su tiempo en el club se terminara. En su lugar llegará Cristian Bassedas, ex jugador y manager de Velez, también ex jugador de la selección argentina.

Por su parte, el aurinegro recuperará a dos importantes hombres de la defensa. Luego de purgar una fecha de suspensión se espera el retorno de Alfredo González Bordón y de Lucas Acevedo. Otro que también volverá pero en este caso para integrar el banco de los suplentes será el delantero Martín Michel.

De esta manera Santamarina saldrá a la cancha con Papaleo en el arco, Alfredo González, Lucas Acevedo, Fernando Piñero y Fernando Biela. Este último reemplazará a Agustín García Basso quien llegó al límite de tarjetas amarillas.

En el medio y por derecha jugará Diego Sosa. Por la izquierda irá Jonathan Chávez, Milton Zárate y Leo Pierce serán los volantes centrales. Unos metros más adelantado se lo verá a Exequiel Barrionuevo siendo la única referencia de punta, Angel Prudencio.

Boca de Corrientes saldrá a la cancha con Henricot en el arco, Ricardone por derecha y Villoldo por izquierda. Los centrales serán Ariel Moreles y Alan Pérez. El doble cinco lo conformarán Sánchez Paredes y Toti Ríos. Delante de ellos en un extraño diagrama táctico jugarán el “Malevo” Osmar Ferreyra, Mariano Miño y Germán Herrera en tanto que la referencia de área será Cristian Nuñez.

