Hoy comienza la segunda fecha de la Unión Regional Deportiva

Hoy con el horario de invierno, de las 15.30 para la primera división, se pondrá en marcha la segunda fecha del campeonato de primera división de la Unión Regional Deportiva. La actividad se estará desarrollando, casi en su totalidad, hoy aunque quedará un partido pendiente para el próximo martes.

Las distintas canchas de la ciudad y la zona estarán recibiendo interesantes compromisos de un certamen que recién está comenzando y que promete tener varios elencos que aspiren a pelear por el título.

El martes, en el estadio Agustín F. Berroeta, jugará Independiente y San José ya que los rojinegros juegan el fin de semana la semifinal del Federal C y por lo tanto postergan su cotejo de la URD.

A continuación detallamos los partidos que se jugarán el fin de semana:

SÁBADO 29 DE ABRIL

ZONA NORTE

Cancha de Gimnasia

15.30: Gimnasia – Deportivo Tandil

Estadio Municipal de Ayacucho

15.30: Ateneo Estrada – Juventud Agraria

18: Defensores Ayacucho – Atlético Ayacucho

Cancha de San Lorenzo

15.30: San Lorenzo – Sarmiento

Cancha de Botafogo

15.30: Botafogo – Santamarina

ZONA SUR

Estadio Dámaso Latasa

15.30: Ferro – Unicén

Cancha de Ferroviarios

15.30: Argentino – Villa Aguirre

Cancha de Velense

15.30: Velense – Loma Negra

Cancha de La Movediza

15.30: Grupo – Alumni

Estadio San Martín

15.30: Unión y Progreso – Juarense

MARTES 2 DE MAYO

Estadio Agustín Francisco Berroeta

20.30: Independiente – San José

Sanción

El Tribunal de Penas de la Liga Tandilense de Fútbol le dio por ganado el partido a Grupo con Loma Negra (1-1) por la mala inclusión de los jugadores Alvarez y Elía que debían cumplir una fecha de suspensión.

A su vez se suspendió por otras cinco fechas a los mismos jugadores y se multó al club infractor con el valor de 150 entradas generales a un valor de 90 pesos, lo que representa 13.500 pesos.

Para seguir por radio

Desde las 14.30 FM 88.7 La Municipal con el equipo de “Los Dueños de la pelota” Unión y Progreso vs Juarense. Relatos Ariel Islas.

FM 96.3 La Nitro “Lobo Pasión” Gimnasia vs Deportivo Tandil. Relatos Adrián

