Gustavo Desiati destacó la tarea que realiza la Protectora Animales Tandil

Gustavo Desiati presidente de la Protectora Animales de Tandil, en diálogo con AM1560 al festejarse el Día del Animal se refirió a la actualidad de la entidad e hizo un balance del trabajo de la Ong que no sólo protege perros y gatos, y mencionó que se brinda asistencia a “todos los animales y todo lo referente a la vida animal protegerla, evitar el maltrato como por ejemplo a los caballos”.

Recordó que los comienzos de PAT fueron en 1983 e hizo mención al socio fundador Carlos Vismara.

Destacó que la entidad funciona “con una cuota social de entre 30 y 40 pesos aunque hay gente que tiene en cuenta el valor de un atado de cigarrillos en el orden de los 50 pesos, por lo que suele aportar más. Y trabajamos con lo recaudado con las cuotas de los socios más lo que genera el Hospital que cobra barato con precios accesibles. No estamos en contra de las veterinarias privadas”.

Expresó que la meta inmediata es poder contar con un servicio de alta complejidad en la sede de Almafuerte 2760, donde funciona un quirófano.

“Tenemos la sede propia, no tenemos que pagar alquiler. Lo que nos ahorramos con haber dejado de pagar alquiler se vuelca a mejorar la atención de los animales y mejores salarios a los veterinarios”, indicó más adelante.

Cuando se lo consultó sobre el tema de las adopciones de mascotas dejó en claro que debe darse una “adopción responsable, no se adopta un juguete, el perro crece y necesita mayor atención”.

“No damos en adopción perras sin castrar. Las damos castradas y desparasitadas, evitamos que entre en celo en la vía pública si se escapa de algún domicilio”, explicó el titular de PAT.

Respecto de los perros de la calle dijo que “estamos mejor que en otras ciudades. La problemática es mayor en otras ciudades. Debería castrarse más. Para tener una situación controlada deberíamos castrar el doble. El municipio está involucrado, pero se debería contar con más quirófanos móviles y mayor presupuesto”.

Recordó que quienes deseen colaborar con PAT a través de la cuota social pueden acercarse a la sede de la entidad en Almafuerte, de 9 a 12.30 y de 17 a 20. Asimismo pueden comunicarse al celular 154-460-745.

Por otra parte aclaró que “no hacemos domicilio, salvo casos excepcionales como por ejemplo algún animal atropellado que se está desangrando, no lo vamos a dejar tirado en la calle. Siempre pedimos alguna colaboración al dueño, pero si no tiene fondos al animal igual se lo atiende. La gente si no puede atenderlos, muchas veces los deja en la calle”.

