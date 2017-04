Comienza el Torneo Regional Pampeano A

Con dos cotejos, este sábado dará comienzo el Torneo Regional Pampeano A, que involucra a los 6 mejores de la Unión de Mar del Plata y los dos primeros de la Unión del Sur.

Será la edición IX de este importante certamen en el cual participan tres Uniones y abarca casi toda la Provincia de Buenos Aires.

Al igual que los últimos años se volverá a repetir el formato, en el cual los 8 clubes competirán en partidos de ida y vuelta, con 14 fechas, en donde los dos primeros clasificarán al Nacional de Clubes B del próximo año.

Esta primera fecha no estará completa, ya que sólo se disputarán los partidos entre Sporting – Universitario y San Ignacio Comercial. El cotejo entre Mar del Plata Club y el segundo equipo de Sur (aún no está definido quien será) fue reprogramado para el 24 de Junio, en tanto que Los Cardos y Sportiva jugarán el 13 de Mayo.

Mar del Plata Club

Sin dudas que es el máximo candidato, la historia lo abala con los últimos cuatro títulos consecutivos obtenidos y además un buen presente luego de participar del NDC B, en donde cosechó un par de triunfos y un empate.

Su nuevo capitán para este año es Guido Zingale, quien comentó que “Nuestras expectativas son altas, aunque como todos los años nos vamos a plantear ir partido a partido, sabiendo que el nivel en la Unión está creciendo, de a poco, la gran mayoría de los equipos del Regional juegan torneos a nivel nacional, nos da un mayor roce, creo que será todo cada vez más parejo”.

El también wing del Seleccionado Mayor y de Seven opinó que “Todos los años nos planteamos el mismo objetivo, que es el máximo, tratar de repetir lo que hicimos estos últimos cuatro años, no creo que tengamos presión, la única es la nuestra, tratar de seguir repitiendo y mejorando las cosas que venimos haciendo, todos los jugadores del plantel tenemos esa mentalidad ganadora y queremos el mejor resultado, este año se sumaron varios pibes que aportaron mucho al equipo, jugaron un Nacional de Clubes que es importante por el contacto, estamos bien y vamos a encargar el torneo de la mejor manera posible, siento que estamos bien preparados”.

Sporting

El club Marista fue quien se quedó con los primeros cuatro Regionales, pero luego obtuvo otros cuatro años en la segunda colocación. Tuvo un Nacional de Clubes B con una recordada victoria como local ante Alumni de la URBA.

También tendrá nuevo capitán y ese será Ignacio Marino, quien contó que “El Regional lo empezamos con la mejor expectativa, la idea es terminar lo más alto posible, después de jugar un torneo divertido como lo fue el Nacional de Clubes, nuestro objetivo es salir campeón y poder clasificar al Nacional de Clubes otra vez”.

El “Pulga” opinó sobre si tenían presión o no por ser campeón que “Me parece que no lo vemos como una presión, si como una responsabilidad que nos toca cada vez que nos ponemos la camiseta de la primera del club”.

San Ignacio

El equipo de Valle Hermoso tuvo un andar irregular a lo largo del Torneo del Interior A, que incluyó un par de victorias importantes como local, pero deberá jugar por la permanencia el 20 de Mayo casualmente ante otro equipo de la Región como lo es Sportiva de Bahía Blanca.

Su nuevo capitán es Manuel Riego, quien expresó que “La expectativa es poder mantenernos, como en los últimos años, entre los cuatro primeros, algunos años anteriores no fuimos muy regulares, y eso es una cuestión a mejorar para este año”.

El tercera línea agregó que “Me parece que va a estar bueno jugar por el Torneo del Interior en el medio, genera un cambio durante un torneo que se hace largo. Justo nos toca con Sportiva, y quizás no sea muy notorio el cambio, pero creo que va a estar bueno igual. Al final del año veremos si es así o no”.

Comercial

El conjunto de Sierra de Los Padres luego de muchos años pudo volver a disputar un Torneo del Interior, aunque con un plantel con mayoría de jóvenes, no pudo obtener victorias y el 20 de Mayo ante Curne en Chaco, jugará por la permanencia.

Un histórico del Club y del Seleccionado de Mar del Plata, como lo es Diego Jiménez, es su capitán y comentó que “Las expectativas para el Regional son buenas, venimos de hacer una muy buena preparación física, de jugar un torneo durísimo del cual aprendimos mucho, corrigiendo los errores y de seguir laburando como venimos, vamos hacer un buen Regional”.

El tercera línea agregó que “El objetivo para este torneo es pelear los primeros puestos y lógicamente seguir jugando competencias nacionales. Lo de la permanencia sabemos que va a ser durísimo, una final, pero por ahora la cabeza está puesta en el partido de este sábado”.

Los Cardos

Disputó el Torneo del Interior B en donde no pudieron pasar la primera fase y tendran su “revancha” en este Regional Pampeano A

El nuevo capitán es Sebastian Gastaldi, con pasado en Belgrano Athletic y Pumas 7, quien expresó “Nuestras expectativas y objetivos son las de mejorar lo del año anterior. Presentar tres equipos por fin de semana con nivel que este a la altura del torneo que toque y lograr una identidad tanto como equipo como así también como grupo”.

Universitario

Uni tiene un muy buen presente, luego de su participación en el Torneo del Interior B, en donde quedó afuera ante quien luego sería el campeón, Carrasco Polo de Uruguay.

Al igual que el resto de los clubes habrá un nuevo capitán y ese es Federico De Leonardis, quien contó que “El objetivo principal para este año es crecer tanto en la parte grupal como también en el juego. La idea es mejorar la actuación del regional del año pasado y poder meternos de nuevo en algún torneo nacional. Después de haber quedado afuera del Interior B en cuartos de final nos quedamos con ganas de seguir avanzando”.

El fullback agregó que “Somos un equipo bastante nuevo que todavía se está armando y que quiere pelearle de igual a igual a todos los equipos del torneo”.

Comentarios

