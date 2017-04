Las principales ciudades de Brasil afectadas por el paro general y el bloqueo de rutas y puentes

La huelga general convocada por los sindicatos contra las reformas del

gobierno de Michel Temer se hacía sentir hoy al inicio de la jornada en las

principales ciudades del país, con el transporte público paralizado y

bloqueos en varias rutas, especialmente en la que une San Pablo de Rìo de

Janeiro, las dos ciudades más importantes del país.

El tránsito en San Pablo apenas presentaba automóviles particulares, ya que

los colectivos, trenes y el metro de la ciudad más grande del país no

funcionaban debido a la huelga de 24 horas convocada por nueve centrales

sindicales.

La policía reprimió con gases lacrimógenos en el centro de San Pablo, en la

tradicional Avenida Sao Joao, un bloqueo realizado por manifestantes no

identificados, que quemaron neumáticos, en una mañana lluviosa en toda la

región sudeste del país.

En el aeropuerto de Congonhas, de vuelos domésticos de San Pablo, hubo

peleas entre activistas sindicales y otras personas no identificadas que no

eran pasajeros, informó la TV SBT.

Según las autoridades, el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San

Pablo, el mayor de América Latina, funcionaba normalmente ya que no todos

los sindicatos aeronáuticos adhirieron a la huelga.

El gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, anunció que no iba

a permitir cortes de caminos, por lo que los puntos estratégicos de la

ciudad y sus alrededores estaban esta mañana abarrotados de policías.

En San Pablo apenas una de las siete líneas de metro funcionan.

En Campos, norte del estado de Río de Janeiro, los petroleros abandonaron

sus actividades a las 0 horas de este viernes e iniciaron una huelga

nacional, la primera que realizan desde 1996.

En Río de Janeiro, cortes en el puente que une a la ciudad maravillosa con

la vecina Niteroi generaron largas filas en el tránsito, debido a que

prácticamente no hay transporte público.

La Línea Vermelha, principal acceso del aeropuerto internacional Tom Jobim,

fue cortada por un piquete de huelga.

En Brasilia, la capital del país, el transporte público no funcionaba, al

igual que en otras grandes capitales estaduales como Porto Alegre,

Salvador, Belo Horizonte, Recife y Fortaleza.

La llegada a los aeropuertos, como el de Brasilia, era complicada a la

mañana debido a los cortes sorpresivos que los manifestantes sindicales

realizan en los principales accesos.

Un trecho de la llamada Ruta del Mercosur, la Regis Bittencourt, que une

San Pablo con Curitiba, en el estado de Paraná, también estaba siendo

afectada por las manifestaciones.

La huelga tiene como objetivo rechazar las reformas del sistema jubilatorio

y la flexiblización laboral que lleva adelante el gobierno de Michel Temer.

