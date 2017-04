Jubilados municipales reclaman precisiones sobre incrementos de haberes

La titular del Centro de Jubilados Municipales de Tandil, Mary Mc Hardy en diálogo con AM1560, pidió a las autoridades municipales precisiones en cuanto a los incrementos de haberes, puesto que los trabajadores en actividad cobraron un incremento del 4% en marzo, porcentaje que no fue rendido a los jubilados.

“Como tantas veces que ocurren situaciones de reclamo de el gremio al ejecutivo por aumentos, no participamos en las discusiones y confiamos en que cada uno cumpla su rol.

Nos enteramos que había sido otorgado un 24%, deducciones a las que vamos arribando en diálogos informales. Supimos que los activos cobraron un aumento del 4% en los haberes de marzo”, indicó la dirigente.

También mencionó que “en enero y febrero cobraron los 3.000 pesos como premio por el día de los municipales, no remunerativo. No es el primer año, siempre hay un premio para los activos, los pasivos vemos, escuchamos y a veces nos fastidia de alguna manera”.

Reclamó precisiones porque “la gente sigue llamando, sea socio o no, buscan información. Estuvimos buscando en distintas áreas de la municipalidad, nadie nos dio una información.

Tomamos la decisión de hacer público el reclamo ante la falta de información. Lo que firmó Lunghi con el gremio está firmado”.

Sostuvo que los jubilados no han recibido “ninguna notificación oficial sobre los porcentajes y fecha de aumento que recibirán los jubilados municipales. Es un reclamo que consideramos correcto, porque ellos nos representan como autoridades”. Asimismo cuestionó las protestas que se han dado en el municipio.

Por otra parte mencionó que le han enviado cartas al intendente,” siempre hemos enviado notas. Hemos juntado firmas porque no recibimos premios como los trabajadores en actividad. Hemos presentado por Mesa de Entradas, ha llegado al intendente, pero no hemos tenido respuesta”.

“Hasta el momento tenemos información extraoficial sobre los aumentos y los porcentajes”, finalizó la dirigente.

RESPUESTA

Cabe mencionar que al plantear esta cuestión de manera informal este problema por parte del equipo periodístico de Multimedios LA VOZ, antes de salir esta nota en la presente edición, funcionarios del Departamento Ejecutivo habían tomado nota del reclamo y tenían pensado comunicarse con las autoridades del Centro de Jubilados para remitir la información solicitada.

