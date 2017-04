Desde Suteba irán a la reunión con el gobierno bonaerense con “expectativa de que se pueda resolver la paritaria”

La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la

Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, sostuvo hoy que

existe de parte del gremio “expectativa de que se pueda resolver la

discusión paritaria” el martes próximo, cuando se reúnan con las

autoridades provinciales.

Además, Torre y apuntó que existe un “fallo judicial que van a tener que

cumplir”, en referencia a la disposición que impide descontar los días de

paro y que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció ayer que

será apelado por su administración.

“Vamos el martes próximo con una expectativa de que se pueda resolver la

discusión paritaria”, dijo la sindicalista en Radio Cooperativa, tras

interpretar que “lo que acá fracasó fue la política de Vidal porque estamos

llegando a mayo y no tenemos un acuerdo”.

Los docentes fueron convocados oficialmente ayer por la mandataria, durante

el anuncio de la implementación del boleto estudiantil para universitarios

en la provincia y luego de la conferencia de prensa que brindó el Suteba a

primera hora del día para pedir una nueva convocatoria a la negociación

tras el cuarto intermedio que se había dispuesto hace 15 días.

“Nos convocaron después de la conferencia de prensa que dimos ayer donde

explicamos que nos habían dicho que nos íbamos a reunir miércoles o jueves

pasado, pero no tuvimos ninguna convocatoria”, precisó.

Según Torre, “van a tener que mover la aguja, no hay nada que en este

momento pueda explicar que hayan tardado tanto para arreglar un salario”.

En el mismo sentido se pronunció ayer la presidente de la Federación de

Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, quien dijo que espera que

“el esfuerzo que manifiesta la gobernadora María Eugenia Vidal se traduzca

en una decisión política que derive en la propuesta que los docentes

necesitamos”.

Por otra parte, Torre graficó que por la aplicación de descuentos por los

días de huelga los docentes van a “cobrar este mes menos que los meses

pasados”.

“Nos llevan el salario de mayo al que teníamos de agosto del año pasado,

que es de 9.000 pesos aproximadamente”, contó y reclamó que desde el

Ejecutivo provincial “van a tener que cumplir” el fallo del Juzgado en lo

Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, que hizo lugar a un planteo de

la filial bonaerense del gremio Sadop, y también pidió que los sindicatos

docentes “no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de

días de clase durante esos 30 días”.

Torre aseguró además que desde el gobierno provincial “mienten cuando dicen

que el básico es de 22.000 pesos. Incluso si tienen en cuenta doble cargo,

porque no se consigue tan fácilmente la cantidad de horas necesaria para

hacer la equivalencia”, analizó.

Torre señaló también que “hay gran acuerdo de las bases en esta lucha y el

gobierno lo sabe” y acusó al Ejecutivo provincial de intentar “destruir a

las organizaciones sindicales y a sus representantes como Roberto Baradel”,

pero aseguró que la discusión salarial es “con todos los maestros”.

En la misma línea, instó a que las autoridades “reactiven la obra pública”

cuya “paralización impide que en muchas escuelas del conurbano, y de toda

la Provincia de Buenos Aires, los chicos vayan a la escuela, y no

precisamente porque haya un paro sino por cuestiones de seguridad”.

