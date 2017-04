Civalleri defendió convenio por relleno sanitario y dijo que es totalmente transparente

Defendió al presidente de la Usina y atribuyó a un problema personal de Iparraguirre con Civale los cuestionamientos al titular de la Sociedad de Economía Mixta. Sostuvo que el precio abonado por tonelada es mucho más barato que lo abonado en otros municipios.

El jefe de Gabinete, Mario Civalleri recogió el guante tras los cuestionamientos formulados por el edil Rogelio Iparraguirre sobre el acuerdo por la basura en el relleno sanitario y defendió la transparencia del acuerdo, a la vez de indicar que se paga un precio muy inferior al de otras comunas por la tonelada de basura.

En declaraciones a AM1560, expresó “más allá que le tengo aprecio a Rogelio Iparraguirre, considero exagerado el planteo, me pareció casi cargado de una cuestión personal centrada en Matías Civale y yo no voy a hablar de una reunión en la cual no estuve, así que no voy a adentrarme en esa cuestión. Si creo en las declaraciones de Iparraguirre que es como un planteo de duda o de sospecha sobre todo el contrato de relleno sanitario, que como gobierno municipal tenemos la obligación de aclarar”.

“En primer lugar y midiéndolo por los resultados le quiero decir a los tandilenses que lo que se está pagando en el relleno sanitario a través del contrato con Usicom de alrededor de 312 pesos la tonelada, no hay ningún servicio privado por menos del doble que ese valor, lo cual demuestra al menos para empezar a hablar que lo que estamos pagando es sumamente conveniente para el interés de los tandilenses”, explicó.

“En segundo lugar que eso se logra por una estructura de costos abierta con Usicom donde ninguno se comporta como una empresa que contrata con el municipio, sino como un instrumento del municipio para llevar a cabo un servicio, por el cual Usicom cobra un costo de gestión administrativa que no supera el 10% y que eso permite que sea el municipio el que vaya tomando las decisiones de lo que ocurre con el costo de ese servicio”, enumeró para luego mencionar que “por otro lado estamos contratando con una empresa de Tandil, una empresa de la Usina, donde el municipio tiene el 60% de las acciones, o sea que los tandilenses nos capitalizamos a partir de cada acción que desarrollamos con Usicom. Eso para dejar en claro la mirada que el municipio tiene sobre el contrato, que creemos que es bueno y eficiente, y es económico para los tandilenses”.

“Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las adendas que se le van haciendo a ese contrato. Las adendas reflejan en realidad decisiones que va tomando ese comité de gestión que está integrado por integrantes del municipio, el secretario de Obras Públicas, el de Economía, el de Legal y Técnica y representantes de Usicom, donde se van tomando las decisiones”, destacó más adelante.

Puso como ejemplo “para dibujarlo con una figura clara, es como que todos somos propietarios de un departamento, integramos un consorcio y tenemos que tomar la determinación de si pintamos o no el edificio. Como la pintura es de un valor excepcional, hay veces que se toman determinaciones de postergar la pintura. Bueno esto es, lo que exactamente ha ocurrido por ejemplo en el tema de las inversiones en la instalación de la planta o la prensa. Venimos de un período de inflación alta, donde por ahí el bolsillo de los ciudadanos y la economía ha tenido un año difícil y nos ha parecido que no era oportuno, más allá que el convenio original planteaba un plazo original de 18 meses poner en marcha un proceso de inversión, porque no está incluido en el valor del contrato es algo que tenemos que agregar. Es la decisión del consorcio vamos a pintar el edificio. Bueno, nosotros decidimos que no es momento de pintar el edificio”.

“Primero defender estos aspectos del contrato, segundo que tiene que ver con las adendas que se hacen en ese contrato que tienen que ver con la gestión, ni siquiera es obligación del ejecutivo remitirlas al Concejo”, sostuvo el funcionario para luego afirmar que “el contrato original se manda al Concejo porque compromete fondos futuros, la Ley Orgánica lo establece, pero la gestión administrativa del contrato es una competencia del ejecutivo. Para dejarlo en claro, me parece que fue un ataque muy personal contra el presidente de la Usina las declaraciones de Rogelio, pero aprovechando aparte para poner en duda todo un contrato que es absolutamente transparente y en el cual Usicom, empresa del grupo Usina en realidad se transforma en un instrumento para que los tandilenses podemos lograr un contrato por el cual pagamos la mitad de lo que se paga en cualquier lado y esto lo quiero resaltar”.

Al ser consultado sobre la empresa Clear, mencionó que cuando “el municipio convoca a la Usina para llevar adelante este contrato, obviamente Clear estaba a cargo del servicio y Usicom estaba preocupado de cómo manejar el relleno. Como es un servicio de alta criticidad porque se presta todos los días, todos los días hay que mover 140 toneladas de basura, Usicom resolvió que era conveniente armar una UTE con Clear bajo el paraguas del contrato que Municipio tenía con Usicom. Transcurrido un año y medio como no es un contrato que genere grandes beneficios que era el momento de llegar la rescisión”.

Asimismo expresó que en la desvinculación “Usicom cuidará que sea lo más razonable y ventajosa posible, que no genere erogaciones excepcionales al contrato que tenemos suscripto”. Atribuyó que en virtud de los costos, al aumentar los salarios, se modifican los costos que figuraban en el contrato original, por eso se estipulan las adendas. Asimismo expresó que muchas modificaciones no deben ser autorizadas por el HCD.

Indicó que el tema puede estar vinculado a cuestiones políticas y remarcó que Iparraguirre hizo hincapié en las vacaciones de Civale, destacando que cuando los funcionarios de la Usina se van de vacaciones no cobran salarios, “el problema que tenga con Civale lo tendrá que arreglar personalmente” y finalmente agradeció el comportamiento de la Cámara Empresaria

