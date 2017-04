Nueva marcha multitudinaria en Santa Cruz contra el gobierno de Alicia Kirchner

En medio de la crisis política en Santa Cruz, miles de personas se movilizaron este mediodía en Río Gallegos en reclamo de “Salarios, Educación, Salud y Justicia” y en protesta contra el gobierno provincial que conduce Alicia Kirchner.

Estatales, estudiantes, padres y docentes se movilizaron por el centro de la ciudad hasta la legislatura provincial, donde entregaron un petitorio a un grupo de diputados del bloque Unión para Vivir Mejor que integran la UCR, Encuentro Ciudadano y el Frente Renovador.

Los maestros cumplen hoy 31 días de medidas de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo y llevaron carteles con leyendas como “queremos cobrar” y “dejen de robar”.

La Cámara de Diputados cerró hoy sus puertas por el paro de legislativos y ayer el vicegobernador Pablo González comunicó la suspensión de la sesión prevista para hoy.

Frente al palacio legislativo, Elsa Ilnao de Jubilados Unidos dijo ante los manifestantes: “Para este gobierno ya no somos prioridad” y recordó que aún hay jubilados que no percibieron sus haberes de marzo. “El cinismo y caradurez son el reflejo de este gobierno que quiere utilizar los recursos de esta provincia para solventar sus políticas, perpetuarse en el poder y seguir robando”.

Además, hubo fuertes críticas hacia los legisladores del Frente para la Victoria (FPV) que ayer despacharon en comisiones el pliego como juez de Instrucción en lo Civil de Marcelo Bersanelli, concuñado de Máximo Kirchner, que fue abogado de Cristina Kirchner.

La referente del grupo de jubilados sostuvo: “Son unos sinvergüenzas que lucran y juegan con la necesidad de la gente”. “Hace 29 días estamos afuera de la Caja de Previsión Social porque nos echaron del edificio. Pero cada minuto de nuestra vida le diremos no más a la corrupción ni al saqueo de nuestra provincia”. “Se nos ira la vida en esta lucha, pero habremos abierto los ojos después de tres décadas”.

Los manifestantes marcharon luego hasta la gobernación santacruceña donde se leyó un documento conjunto de padres, estudiantes, maestros y gremios estatales donde acusaron al gobierno de Kirchner de “tomar a Santa Cruz como un aguantadero de farsantes”.

Recordaron que Alicia Kirchner “dice a los cuatro vientos que la provincia está fundida pero no ve la salida. Contrariamente a este discurso lacrimoso de la gobernadora no vemos a la clase política provincial hacer un esfuerzo ante esta coyuntura”.

“Hoy los chicos siguen sin clases y los padres están en la calle junto a los docentes”, señala el documento, que fue leído por la integrante de Padres Unidos, Nahir Castillo.

También hubo críticas a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez quien ayer señaló que “sólo dialogará con los docentes con los chicos en clases”.

“Que se pongan a gobernar. Sólo piensan en las elecciones y cómo evitar la cárcel” sostuvieron al tiempo que pidieron que “el gobierno debe salir de su papel de víctima ya que en los últimos 27 años hubo una continuidad política del Frente para la Victoria”.

“Este conjunto de personas que llegó al poder con menos del 30 por ciento, sin legitimidad y aptitud está dinamitando Santa Cruz y nos quiere hacer creer que la culpa es de todos nosotros” finalizaron.

La marcha concluyó frente al acampe que mantienen los jubilados provinciales frente a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz.

