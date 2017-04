Las explicaciones de Magnasco sobre el acuerdo por la basura

Atilio Magnasco fue recibido por los concejales de la Comisión de interpretación y al término de la reunión habló con AM1560, señalado que su convocatoria fue “por algunas dudas referentes a algunas cuestiones del contrato de USICOM con el municipio por el tratamiento de los residuos domiciliarios y las posteriores adendas que se le hicieron al mismo”.

Asimismo admitió que algunas cuestiones no pudieron ser evacuadas y prometió que ello será respondido en el corto plazo, “pero en lo que a nosotros respecta y con la información que teníamos hemos aclarado todo perfectamente”.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos planteados por ediles del Frente Para la Victoria, dijo que “básicamente una cuestión de interpretación. En el contrato original se manifiesta cómo se va a calcular el costo de los residuos urbanos y está el cuadro claramente explicitado que se compone por sueldo, gastos, no por inversiones y así se vino haciendo. De esta manera el costo ha sido mucho más bajo que normalmente se paga en otros municipios. Lo que pasa que en el mismo contrato por otro lado y esto creo que es una cuestión del apuro. No nos olvidemos que en su momento Clear Urbana decide retirarse, entonces hay que ver como se soluciona el problema”.

“En el contrato queda en un lugar, habla de que las inversiones de las celdas y de la iluminación corrían por cuenta de Usicom, pero en lo que vale y en lo que se usa y se usó siempre que es el cuadro donde está desagregado el costo todo eso no figuraba. Entonces lo que hace la adenda en definitiva, es poner blanco sobre negro ese problema y diciendo bueno las inversiones no corresponden a Usicom las inversiones en las celdas las va a realizar el municipio por varias razones. Primero, porque celdas ya había cuando entra Usicom entonces no correspondía que Usicom le cobrara dos veces la celda al municipio y en segundo lugar porque es mucho más eficiente que lo haga el municipio con su propia maquinaria porque sino Usicom tenía que subcontratarlo e iba a salir más caro”, explicó.

“Desde el punto de vista de Usicom, yo decía para nosotros Usicom es lo mismo pero se tiene que agregar en e l costo y ahora poniéndonos desde el lado del vecino de Tandil yo digo me parece que ha sido una buena decisión del municipio no incluirlo porque le sale más barato a los vecinos”, dijo más adelante.

Sobre la rescisión del contrato con Clear, indicó Magnasco “esto es una primicia. El jueves me tocó viajar a Buenos Aires para hablar con la gente de Clear Urbana. Debo decir que estos años de creación de la UTE ha sido excelente la relación. Nos hemos entendido muy bien, pero esa UTE se hizo porque Clear tenía las maquinarias, tenía la gente, tenía la gente con experiencia y Usicom puso todo lo que es el gerenciamiento, porque Clear no quería saber más nada del tema”.

Señaló que “Hoy por hoy, creemos que Usicom está en condiciones de hacerse cargo de esto y se lo manifestamos a la gente de Clear Urbana y a pesar que el contrato que tenemos con ellos en la UTE podría continuar, de buena manera nos dijeron si ustedes están dispuestos y están en condiciones de hacerlo nosotros no tenemos problemas”, dijo sobre finalizar el vínculo.

En tanto dijo no tener precisiones sobre la forma en que se desvinculará Clear “porque es muy reciente. Ya sabemos las dos partes que la idea es rescindirlo al contrato y después veremos en qué términos lo hacemos”.

“Yo estimo que va a ser de mutuo acuerdo y no va a tener ningún costo para el municipio en el sentido o mejor dicho para Usicom mejor dicho, porque en realidad es un problema de Usicom no del municipio. Si bien Usicom es de los tandilenses creemo que no va a tener ningún costo porque vamos a definir una serie de compensaciones. Usicom se quedaría con el personal”, agregó y dijo respecto a la maquinaria, que el tema será analizado porque la maquinaria que cuenta Clear está bastante deteriorada.

