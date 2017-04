Fue modificado convenio y la municipalidad pagó el 50% más por tonelada de basura en el relleno

Además debió abonar obras en el lugar que en el contrato original figuraban a cargo de la UTE conformada por Clear y Usicom. Además se dejó sin efecto el Plan Estratégico de tratamiento de residuos. Las modificaciones al convenio original fueron avaladas por Lunghi y Civale.

Pese a buena predisposición de Atilio Magnasco, en su carácter de presidente interino de la Usina, las respuestas que esperaba la oposición sobre las modificaciones introducidas, sin aviso al HCD, en el convenio para el destino de la basura en el relleno sanitario y las obras en el lugar, no pudieron ser dadas por el empresario, que dijo “no puedo responder por Matías Civale”.

El presidente de la Usina se encuentra de vacaciones en Europa y no pudo acudir a la cita planteada por los ediles para saber porque se modificó el valor por tonelada que debía pagar la comuna que pasó de 212 pesos por tonelada a 314; porque pagó la comuna obras que debía abonar Usicom y porque se dejó de lado el Plan Estratégico de tratamientos de residuos.

Es de tal magnitud el caso, que todos los ediles, sin distinción de bloque decidieron dejar el expediente en comisión y tratarlo cuando el presidente de Usicom acerque la información requerida.

El concejal Rogelio Iparraguirre en diálogo con AM1560 al referirse al informe brindado por Atilio Magnasco, dijo no estar conforme “en primer lugar porque no pudo concurrir el presidente que es el contador Matías Civale porque se encuentra de vacaciones en Europa, con lo cual tuvo que venir de apurada el presidente que se encuentra en ejercicio, Atilio Magnasco que es el vicepresidente de la Usina. Si conforme con la voluntad la predisposición del pobre hombre, sobre todo cuando no tenía los elementos. Cuando hablamos de las fechas en cuestión, Atilio Magnasco ni siquiera formaba parte de la Usina, por lo que valoramos su buena voluntad”.

“En principio no pudo responder la pregunta del millón y es la que porque habíamos sido engañados en nuestra buena fe los 20 concejales en el año 2016 cuando nos hicieron estudiar, debatir, explicar, tratar en el recinto y votar un tema que ya había sido modificado por las partes”, dijo el concejal del FPV.

Argumentó “es decir nosotros votamos un contrato de concesión del relleno sanitario de nuestra ciudad que establecía un precio por tonelada, que establecía quien era el responsable de hacer las inversiones propias del predio y el responsable era Usicom, la empresa concesionaria y que además establecía un plan estratégico del manejo de los residuos en nuestra ciudad que en el plazo de 38 meses se obligaba a la incorporación de una compactadora industrial de residuos y posteriormente una planta de separación de residuos en destino”.

“Cuando los 20 concejales tratamos este tema cuando citamos al presidente de Usicom Matías Civale a que explicara en febrero-marzo del año pasado y cuando en abril le dimos tratamiento en el Honorable cuerpo y lo votamos, todas esas tres cosas sustantivas habían sido modificadas drásticamente y habían sido modificadas con su rúbrica ya que llevan la firma de él las adendas, con lo cual como se dice en la calle nos la vendieron cambiada. Fuimos engañados en nuestra buena voluntad, por lo cual esa pregunta sobre porque procedieron de esa manera no pudo ser respondida por Atilio Magnasco, dijo yo no puedo responder por el contador Civale. Cuando vuelva de vacaciones de Europa, en todo caso, le vamos a pedir que vuelva a dar respuesta” enumeró.

Sostuvo que “las adendas (modificaciones) quedan en comisión hasta tanto Usicom no acerque las facturas que le hizo a los tandilenses, las actas que sustentan estas definiciones al contrato original y no nos acercan esas actas, con lo cual nos piden que trabajemos con los ojos vendados”.

“En tercer lugar pedir el contrato de constitución de la UTE. En junio de 2015 la empresa Clear de Cristóbal López decide no continuar y ahí es donde entra Usicom SA, pero 18 días antes constituyen la UTE sobre la cual no se pudo explicar cuál es la razón de ser, cuál es la razón por la que Clear se lleva el 50% de las ganancias, qué es lo que pone a cambio, sino tiene responsabilidad jurídica, no tiene las maquinarias, no tiene empleados a su cargo, etc, etc y nos enteramos en la reunión que están evaluando suspenderla UTE porque no tiene mucha razón de ser. Es por demás llamativo que ahora que emerge este tema a la superficie nos digan que evalúan suspender la vigencia de la UTE”, añadió Iparraguirre.

Sobre las cuestiones planteadas enumeró “primero el precio por tonelada, había un cuadro de costos que arrojaba 212 pesos por tonelada, están entrando 150 toneladas diarias, son 33 mil pesos por día con los costos que nosotros manejábamos, al mes son 998.000 pesos y al año 11 millones 880 mil pesos. Esp ya había sido modificado cuando debatimos y votamos y se pasó a un precio por tonelada de 314 pesos, un 50% más. Lo desconocíamos porque se nos ocultó”.

“El segundo punto es que la responsabilidad de financiar las obras en el relleno sanitario son hacer excavaciones, preparar los módulos, aislarlos del suelo con la membrana, convertirlos en celdas, llenarlas de residuos, taparlas con los tubos y motores de la extracción de líquidos lixiviados, naturalmente en el contrato original estaban a cargo de la concesionaria Usicom. Nos venimos a enterar que modificaron en noviembre de 2015 y esto lo traen hoy al HCD es que al final vamos a ser los tandilenses los que vamos a pagar esto. Somos como se dice en economía el socio bobo de una empresa, que a su vez es socia de Clear y no puede explicar porqué”, destacó acerca de los cambios introducidos en el convenio que trató y votó el HCD.

“El tercer tema que modificaron es que en el contrato original era que los tandilenes contábamos por primera vez con un plan del manejo estratégico de los residuos urbanos.

Los primeros 18 meses de contrato Usicom se hacía cargo del relleno tal cual lo venía realizando Clear. A partir de los 18 meses se incorporaba una compactadora industrial de residuos para hacer un uso más racional de las celdas y que duren más y a los 36 meses de iniciado el contrato incorporaba una planta de separación de residuos en destino. En la modificación al contrato que nosotros desconocíamos hasta el tratamiento se suspende el plan estratégico, no se cambian plazos. No existe más en la adenda firmada por el doctor Matías Civale, a la sazón presidente del Comité Tandil de la UCR y el intendente Miguel Lunghi.

El expediente queda en comisión por acuerdo de todos los bloques hasta que Usicom acerque los números porque ahora tenemos derecho a dudar”, finalizó el edil opositor.

Comentarios

Comentarios