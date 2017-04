Europa buscará acordar pautas para negociar el “Brexit”

A medida que se acerca la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), los líderes de las 27 naciones restantes del bloque se reunirán este sábado en Bruselas para dar el primer gran paso en el proceso de separación de dos años, fijando las directrices para las conversaciones del “Brexit”.

La cumbre será una oportunidad para que los 27 de la UE muestren un frente unido y subrayen sus prioridades para las negociaciones, mientras el Reino Unido se prepara para las elecciones del 8 de junio, consideradas como una maniobra para reforzar el mandato del Gobierno británico de cara a las tratativas.

La UE comenzó a trabajar en sus directrices de negociación apenas Londres notificó oficialmente el 29 de marzo pasado al bloque su decisión de abandonar la UE, con lo que empezó la cuenta regresiva del proceso de divorcio de dos años.

Dos días después de recibir la notificación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, delineó su propuesta de prioridades de cara a las negociaciones, señalando que arriba de todo se encuentran los temas referidos a los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido.

También enumeró entre las prioridades impedir un vacío legal para las empresas en el Reino Unido, resolver posibles temas limítrofes entre Irlanda e Irlanda del Norte y la necesidad de que el Reino Unido honre sus compromisos financieros con la Unión.

Tusk se mostró duro respecto de la necesidad de cerrar las condiciones de la salida del Reino Unido del bloque antes de comenzar las negociaciones sobre una cooperación futura, incluyendo un posible acuerdo de libre comercio.

“Solamente una vez que hayamos logrado suficientes progresos sobre la salida, podemos discutir el marco de nuestra futura relación”, enfatizó Tusk. “Comenzar conversaciones paralelas sobre todos los temas al mismo tiempo, como sugieren algunos en el Reino Unido, no sucederá”.

Las prioridades esbozadas por Tusk probablemente sean aprobadas sin modificaciones por los líderes europeos el sábado, según borradores de las directrices a los que tuvo acceso dpa.

Se espera que la cumbre sea relativamente corta, con una agenda que se desplegará durante cinco horas, la mayoría de las cuales se ocuparán en un almuerzo de trabajo. Mientras que el proceso de la UE de preparación para las negociaciones se puso en marcha en gran medida como estaba planeado, la primera ministra británica, Theresa May, realizó un sorpresivo anuncio la semana pasada, llamando a elecciones generales en su país para el 8 de junio, en lugar de aguardar los comicios previstos para 2020.

Se cree que May apuesta a una arrolladora victoria para su partido conservador, lo que le otorgaría un robusto mandato para negociar las condiciones del “Brexit”.

El anuncio despertó reacciones dispares en Bruselas. Sin embargo, es poco probable que cambie la posición de la UE en las negociaciones.

Guy Verhofstadt, el europarlamentario al que se le encomendó negociar el “Brexit” en representación del Parlamento Europeo, llamó a la elección un intento de los conservadores de May por ‘asegurarse otros cinco años en el poder antes de que golpee la realidad del “Brexit”, en un editorial para el diario británico “The Guardian”.

“¿Le dará la elección de más tories (miembros del Parlamento) a May una mayor posibilidad de asegurar un mejor acuerdo por el ‘Brexit’? Para aquellos que se sientan alrededor de la mesa en Bruselas, esto es una irrelevancia”, escribió Verhofstadt.

Por el momento, el único impacto de la elección británica parece ser que las negociaciones por el “Brexit” no comenzarán hasta después del 8 de junio.

Las negociaciones actuales serán llevadas adelante por la “fuerza de tareas” de la Comisión Europea, encabezada por el diplomático francés Michel Barnier. Los negociadores designados por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo también tomarán parte en las conversaciones.

