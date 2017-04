Aspesi: “Lo urgente es bajar el costo de vida a las personas, no hacer campaña”

El Presidente del Partido GEN evaluó lo que dejó la visita de Margarita Stolbizer a Tandil. Sostuvo que no es momento aún de campañas políticas sino de pensar soluciones para los problemas de la gente. La economía hogareña y de las pequeñas empresas, lo más urgente a atender.

El pasado viernes, estuvo en Tandil la diputada Margarita Stolbizer, quien se encontraba realizando una recorrida por distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. En dicha oportunidad, se reunió con referentes la Cámara Empresaria, donde la principal problemática expresada por los empresarios tuvo que ver con la marcha de la economía y su impacto sobre el consumo. Al respecto, Pablo Aspesi, referente local del espacio político hizo su propio balance.

En primer término, resaltó la actitud de escucha que mantuvo Stolbizer. “Durante toda la reunión, tanto con la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria como con el público en general, Stolbizer mostró una completa predisposición a escuchar. Creo que eso le será de insumos para pensar en medidas que impacten sobre la economía”, sostuvo. “La cuestión de lo que está pasando con la economía doméstica y con las pequeñas y medianas empresas debe ser un eje a atender con urgencia”.

Durante el contacto con la prensa local, la Diputada Stolbizer, principal referente del Partido GEN, sostuvo que el gobierno nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri no ha dado respuestas que esperaban. En este sentido, Aspesi recordó que durante la campaña presidencial los ejes propuestos giraban en torno a alcanzar la pobreza cero, desalentar la corrupción y unir a los argentinos. “Si bien no se ha avanzado significativamente en ninguna de las tres principales promesas de campaña, lo que más nos preocupas es el hecho que no sólo no se haya bajado los índices de pobreza, sino que, por el contrario, haya aumentado. Es necesaria una política económica que permita bajar el costo de vida de las personas. El tarifazo y el aumento de la canasta básica han tenido un impacto drástico en la vida de las personas. Todos los que tenemos un trabajo social en los barrios coincidimos en que es preocupante lo que está pasando con la marcha de la economía”.-

Como solución a esta problemática, Aspesi considera que “es necesario bajar la carga impositiva de los servicios como luz y gas, y de algunos artículos de la canasta básica. Stolbizer presentó un proyecto para eliminar el IVA de las facturas de luz y gas, hay que seguir avanzando, porque la vida de las personas no se detiene por la campaña electoral. Entiendo que muchos ya estén lanzados a conquistar votantes, algunos timbreando, otros defenestrando al contricante. Sin embargo, para nosotros lo urgente es bajar el costo de vida de las personas, no la campaña política.”-

Por otra parte, la visita de Stolbizer había sido programada para el mes de noviembre pasado, con la intención de realizar la presentación del libro “Yo Acuso”, donde intenta revelar el entramado de corrupción durante los años del kirchnerismo. Dado que en dicha oportunidad no se pudo concretar el encuentro, Stolbizer aprovechó el viernes la oportunidad para hacer referencia a estas cuestiones. “El libro de Margarita, no sólo desnuda una trama corrupta muy bien diseñada, sino que nos interpela como sociedad que muchas veces convalidamos estos hechos”, manifestó Aspesi. Además agregó que desde Cambiemos “aseguraban que iban a hacer todo lo posible por desterrar la corrupción. Sin embargo, en Tandil no vemos voluntad de avanzar en un proyecto de ordenanza que hemos presentado para permitir mejor acceso a la información pública. Sin dudas, una ciudadanía que no puede obtener información, no puede controlar”.-

Tanto en un caso como en el otro Aspesi espera que “al estar en campaña, pretendan mostrar gestión y finalmente decidan avanzar en lo que se ha prometido”, concluyó.

