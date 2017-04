Pinedo: “Si no venía el gobierno de Macri a arreglar el desastre que dejaron los k, la que se iba a ir en helicóptero era la Argentina”

El Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, calificó hoy como

una “chicana política” la definición del senador formoseño José Mayans

(FpV) quien ayer en el senado comparó la gestión de la Alianza con la del

gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que “si no venía el gobierno de Macri

a arreglar el desastre que dejaron los k, la que se iba a tener que ir en

helicóptero era la Argentina”.

Las declaraciones de Pinedo en radio El Mundo surgen luego de que ayer el

jefe de Gabinete, Marcos Peña, le retrucó al legislador K que lamentaba “la

amenaza de que vamos a terminar peor que la Alianza”, en el marco de la

presentación de informes que brindó en el Congreso Nacional.

En tanto, Pinedo sostuvo hoy que “no” interpretó las palabras de Mayans

como “una amenaza, sino como una chicana política más”, y opinó que “si no

venía el gobierno de Mauricio Macri a arreglar el desastre que dejaron los

kirchneristas la que se iba a tener que ir en helicóptero era la

Argentina”.

También dijo que “en los primeros seis meses pos kirchneristas el

desequilibrio fue tan grande que generó una inflación que no la generó el

gobierno de Macri”.

En el plano económico sostuvo que el gobierno nacional está “generando una

ola extraordinaria en varios sectores”, y lamentó que hay “muchos

kirchneristas que quieren que la economía esté cada vez más cerrada y

después se quejan de que la gente se va a Paraguay a hacer las compras

porque es más barato”.

“La Argentina está mal, pero le estamos dando una salida. Otros políticos

simplemente generaron una bomba y dicen uy mirá, va a explotar. Nosotros

estamos con la camiseta puesta y en la cancha, en ese sentido”, aseguró

Pinedo.

Comentarios

Comentarios