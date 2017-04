La Bella y la Bestia en el Espacio INCAA-UNICEN

Desde el Espacio INCAA-UNICEN se dio a conocer la programación para este fin de semana, aclarándose que el primero de mayo la sala permanecerá cerrada.

Se destacan las películas “La Bella y la Bestia”, “El Faro de las Orcas”, “Maracaibo” y “Casi leyendas”.

El Faro de las Orcas

Dirección: Juan Olivares

Drama – ATP – 106Min.

Intérpretes: Joaquin Furriel, Maribel Verdú.

Sábado 29/04 22:30hs

Domingo 30/04 22:30hs

Sinopsis: Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo para encontrarse con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial con las orcas salvajes en la Patagonia. La determinación de Lola de luchar por su hijo, la peculiar personalidad de Tristán y su relación con la naturaleza harán que la vida de todos ellos cambie para siempre.

La Bella y la Bestia

Dirección: Bill Condon

Intérpretes: Emma Watson, Dan Stevens

Romance, Drama – ATP con leyenda – 129Min.

Doblada

Sábado 29/04 18hs 3D

Domingo 30/04 18hs 3D

Sinopsis: Cuenta el fantástico viaje de Bella, una joven brillante, hermosa e independiente, que es tomada prisionera por una bestia en su castillo. A pesar de sus temores, ella entabla una amistad con el personal del castillo encantado y logra ver más allá del abominable aspecto de la Bestia, donde se esconde el corazón y el alma de un verdadero príncipe.

Maracaibo

Dirección: Miguel Angel Rocca

Thriller, Drama – SAM16 – 95Min.

Intérpretes: Mercedes Morán, Luis Machín, Jorge Marrale. Nicolás Francella, Alejandro Paker, Luis Machín.

Domingo 30/04 20:30hs

Sinopsis: El crimen de Facundo (24) provoca en Gustavo y Cristina, sus padres, un vacío intolerable. La tragedia evidencia todo lo que no había podido ser en el vínculo entre Gustavo y su hijo, y desarma las apariencias con su mujer, Cristina. Gustavo emprende un desesperado y violento intento de entender su culpa. Una culpa tortuosa que le provoca un profundo sentimiento de venganza. Gustavo necesita encontrar al responsable de ese crimen.

Casi leyendas

Dirección: Gabriel Nesci

Comedia – SAM13 – 116Min.

Intérpretes: Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura.

Sábado 29/04 20:30hs

Sinopsis: Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar… Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier, un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.

