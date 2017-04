El Partido Laborista británico promete eliminar los planes del Brexit de Theresa May

El Partido laborista aseguró que eliminará los planes del Brexit de la

primera ministra Theresa May y que si gana las elecciones del 8 de junio

garantizará unilateralmente los derechos de los extranjeros residentes en

el Reino Unido, aunque está de acuerdo con limitar la inmigración.

El acuerdo que proponen los laboristas en su manifiesto priorizará los

empleos y los derechos laborales de todos los ciudadanos residentes

provenientes de la Unión Europea (UE) ,y dará prioridad en las

negociaciones a la posibilidad de retener los beneficios del mercado único

y la unión aduanera.

Y en lugar de centrarse en hipotéticos nuevos acuerdos comerciales con

otros países, el laborismo se centrará sobre todo en la obtención de

acuerdos comerciales fuertes con la UE.

“Después de todo, la UE representa el 44 por ciento de nuestras

exportaciones y es, por lejos, nuestro socio comercial más importante”,

afirmó el secretario de Estado del Brexit del gabinete laborista en las

sombras, Keir Starmer.

El parlamentario indicó además que los laboristas aceptan que fuera de la

UE la relación con Europa debe cambiar, por lo que desecharán el “Libro

Blanco” del Brexit impuesto por el Gobierno y lo reemplazarán con

prioridades que reflejan los valores del Partido.

Para el laborismo también es de suma importancia la protección de los

derechos laborales y el medio ambiente.

Los laboristas prometen la construcción de una nueva relación con la UE, ya

no como miembros sino como socios, donde el empleo, la economía y la

retención de los beneficios del mercado único y la unión aduanera sean una

prioridad.

Buscarán la continuación del comercio libre de aranceles entre el Reino

Unido y la Unión Europea, prometen que no habrá nuevas cargas arancelarias

para los negocios y continuará la competitividad de bienes y servicios.

A su vez, si bien el laborismo reconoce que las leyes de inmigración

tendrán que cambiar a medida que el Reino Unido salga de la UE, no las

consideran como una prioridad absoluta.

“Los ciudadanos de la UE han sufrido una incertidumbre innecesaria, así

como los 1,2 millones de ciudadanos del Reino Unido que viven en la UE”,

expresó Starmer quien consideró que ellos “no sólo contribuyen a nuestra

sociedad: son nuestra sociedad y no deben ser utilizados como moneda de

cambio.

Aseguró que el Partido Laborista, si estuviese en el poder, garantizaría

desde el primer día que “todos los ciudadanos de la UE que viven

actualmente en Reino Unido no vean ningún cambio en su estatus legal como

resultado del Brexit”.

El sábado, los líderes en Europa exigirán en una cumbre que Theresa May

respete el derecho de los ciudadanos de la UE que han vivido en el Reino

Unido durante cinco años para obtener la residencia permanente en el país,

en señal de un creciente enojo por los obstáculos burocráticos que,

perciben, se ponen en su camino.

En la convocatoria que se llevará a cabo en Bruselas, los líderes de los

otros 27 países miembros de la UE firmarán las directivas de la negociación

y detallarán su posición en las negociaciones que que comenzarán en junio.

Comentarios

