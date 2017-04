El gigante asiático además le pidió a los EE.UU. moderar sus ejercicios en las inmediaciones de la península coreana, medida destinada a presionar a Corea del Norte

China botó este miércoles su segundo portaaviones, el primero diseñado y fabricado enteramente en el país, en un contexto de grandes inversiones en sus fuerzas armadas, reforzando su estatus de gran potencia capaz de rivalizar con Estados Unidos .

No faltó ni corte de cinta ni el estallido de una botella de champán contra el casco del buque, construido por los astilleros de Dalian, anunció la agencia oficial Xinhua, que no precisó la fecha prevista para su puesta en servicio, ni tampoco su nombre.

El país asiático ya disponía de un portaaviones, el “Liaoning”, cuyo casco había sido fabricado en la extinta Unión Soviética. Esta nave entró oficialmente en servicio en 2012, aunque no fue hasta el año pasado cuando efectuó sus primeros ejercicios de disparos reales y su primera salida al Pacífico.

“La construcción de un primer portaaviones por parte de China constituye sin duda un acontecimiento histórico, porque la eleva al rango de las pocas potencias militares mundiales capaces de hacerlo, junto a Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Italia y España”, observó Juliette Genevaz, especialista de China en el Instituto de investigación estratégica de la Escuela militar francesa.

“Puede hablarse de salto tecnológico, porque es muy probable que se trate del primero de una serie de portaaviones” construidos en China, agregó.

La botadura se produce en medio de crecientes tensiones internacionales acerca de Corea del Norte y su programa nuclear y balístico.

El presidente norteamericano, Donald Trump , anunció el envío del portaaviones “Carl Vinson” a las inmediaciones de la península coreana, como medida destinada a presionar a Corea del Norte.

China no se quiere quedar atrás y presentó su nuevo portaaviones. Foto: AP / Li Gang/Xinhua

Aunque China también denuncia el programa nuclear de su país vecino,instó a Estados Unidos a la moderación.

Desde hace años, Pekín intenta modernizar sus Fuerzas Armadas, especialmente la marina, en respaldo a sus aspiraciones en el Mar de China Meridional, región cuya soberanía se disputan varios países vecinos.

Se necesitarán unos dos años antes de que el nuevo portaaviones chino quede enteramente equipado y lleve a cabo sus primeros ensayos en el mar, anticipó Genevaz.

Dos contra diez

El buque tendrá propulsión convencional y no nuclear. Transportará en particular aparatos del modelo Shenyang J-15, avión de combate de la fuerza aeronaval china, había precisado el ministerio de Defensa chino al anunciar la construcción de la nave en 2015.

Las fuerzas armadas chinas están sin embargo lejos de rivalizar con las norteamericanas, que poseen una decena de portaaviones operacionales, así como unas 600 bases militares en unos cincuenta países, mientras que Pekín sólo cuenta por ahora con una base en el extranjero, construida en Yibutí, África.

Los nuevos portaaviones chinos constituyen por el momento una cuestión de prestigio para China, estima James Char, experto de la escuela S. Rajaratnam de estudios internacionales de Singapur.

“Es muy poco probable que planteen una amenaza para Estados Unidos, si se toma en cuenta el avance tecnológico de los portaaviones norteamericanos”, destacó.

Sólo se podrá hablar de hito tecnológico el día en que los portaaviones chinos dispongan de propulsión nuclear y catapultas para el lanzamiento de sus aviones, agrega el experto.

A principios de año, Pekín anunció un incremento del 7% de su presupuesto militar, que pasó a 156.000 millones de dólares. Aunque China multiplicó por 10 su presupuesto de defensa en 15 años, sigue estando atrás del de Estados Unidos, que asciende a 628.000 millones de dólares.

