La economía registró en febrero la mayor caída mensual desde 2012

Las buenas señales no se mantuvieron. Luego de registrar un crecimiento interanual del 1,1% en enero (luego revisado al 1,4%) en el primer mes del año, el Indec informó que la economía argentina se contrajo un 2,2% en febrero, de acuerdo con la última publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

De esta manera, la economía local interrumpió en febrero dos meses consecutivos con crecimiento interanual. Según el Indec, el EMAE había registrado una suba año contra año del 0,2% en diciembre y del mencionado 1,4% de enero.

Así, el acumulado en los dos primeros meses de 2017 arroja una caída interanual del 0,4% frente a igual período de 2016.

Por otra parte, la estimación desestacionalizda del EMAE marca que la actividad en febrero se contrajo un 1,9% intermensual frente a enero, que a la vez había registrado una caída del 0,4% frente a diciembre. Con ese registro, la cifra de febrero se ubicó como la mayor caída mensual desde abril de 2012 cuando se hundió 3,7% en la medición destacionalizada frente a marzo de ese año.

El análisis por sectores económicos marca que las principales caídas se dieron en la industria manufacturera (7,1%), la explotación de minas y canteras (6,7%), el comercio (4,9%) y el sector de la electricidad, el gas y el agua (2,8%). En tanto, las mayores alzas se dieron en el sector de pesca (96,9%), servicios sociales y salud (2,4%) y agricultura, ganadería y caza (1,8%).

En rojo

El Indec confirmó también que el déficit comercial de la Argentina se profundizó en marzo y alcanzó los US$ 941 millones. Según el organismo que conduce Jorge Todesca, en el tercer mes de 2017, el ingreso de divisas por exportaciones creció un 2,3% interanual para llegar a los US$ 4527 millones en el mes, mientras que la salida de fondos por importaciones se incrementó un 16,4% para llegar a los US$ 4698 millones.

De esta manera, el total exportado en el primer trimestre de 2017 es de US$ 12.660 millones, mientras que las importaciones ascienden a los US$ 12.785 millones. De esta manera, el saldo comercial arroja un déficit de US$ 1088 millones en los primeros tres meses del año. En 2016, el déficit acumulado en igual período era de US$ 342 millones.

Según el Indec, en marzo las exportaciones experimentaron un alza del 6,5% en el precio y una caída del 3,9% en las cantidades. Bajaron un 21% los volúmenes exportados de productos primarios y un 15% los de combustibles y energía, mientras se incrementaron un 10,9% los de manufacturas de origen industrial y un 0,9 los de manufacturas de origen agropecuario.

En el caso de las importaciones, mientras tanto, se registraron subas en los precios (5,2%) y en las cantidades (10,6%). Según el organismo estadístico, se registraron subas en los volúmenes importados de vehículos automotores de pasajeros (63,9%), bienes de capital (31,7%), bienes de consumo (19,8%) y bienes intermedios (9,7%). Al mismo tiempo, se registró una caída en las cantidades importadas de combustibles y lubricantes (35,9%) y piezas y accesorios para bienes de capital (7,9%).

Comentarios

Comentarios