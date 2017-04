La balanza comercial arrojó un déficit de u$s 941 M

El comercio exterior se desplomó en marzo registrando un déficit de u$s 941 millones y acumula en el primer trimestre del año un rojo de u$s 1.088 millones, que triplica al de igual período del año anterior.

Las exportaciones subieron un 2,3% a u$s 4.527 millones, mientras las importaciones repuntaron un 16,4% a u$s 5.468 millones.

En el primer trimestre, las exportaciones llegaron a u$s 12.660 millones y crecieron un 1,7%, contra u$s 13.748 millones por importaciones, que aumentan un 7,5%, respecto de igual período del año anterior.

El déficit de marzo de u$s 941 millones casi cuadruplica el de el mismo mes del año anterior cuando llego a u$s 274 millones.

El rojo comercial del primer trimestre del año fue de u$s 1.088 millones de dólares por encima de los u$s 342 millones, que se registraron en igual período del año anterior.

Comentarios

Comentarios