Central Córdoba le propinó un duro golpe a Santamarina

El conjunto de Santiago del Estero goleó por 3 a 0 a los aurinegros. Leandro Becerra, en dos ocasiones, uno de ellos de penal, y Matías Zbrun convirtieron los tantos del elenco de Gustavo Coleoni. Los tandilenses jugarán el domingo en el estadio San Martín ante Boca Unidos.

En un cotejo correspondiente a la fecha 29 de la B Nacional, Central Córdoba de Santiago del Estero goleó anoche por 3 a 0 a Santamarina, en un cotejo en donde los orientados por Héctor Arzubialde fallaron en las áreas y lo pagaron muy caro.

El aurinegro contó con buenas situaciones en la primera media hora pero no pudo cristalizarlas en el marcador ante un adversario que aguantó y fue letal en las posibilidades que se le presentaron para quedarse con el triunfo.

En una noche con una intensa lluvia en Santiago del Estero, el aurinegro hizo un buen primer tiempo pero lamentablemente sufrió en las dos áreas debido a que algunas falencias le impidieron irse al descanso con un resultado positivo.

Los tandilenses tuvieron varias modificaciones con respecto al último partido y estuvieron muy cerca de ponerse en ventaja sobre todo en la media hora inicial. Sin embargo, Santamarina no pudo concretar lo generado y por eso se fue al entretiempo perdiendo por dos goles.

El arranque fue auspicioso para los tandilenses que estaban ordenados, neutralizando muy bien al dueño de casa que no encontraba los caminos para poder llegar a Joaquín Papaleo. Los orientados por Coleoni trataban de ganar en la zona media pero Pierce y Zárate estaban muy atentos para cortar y asistir al compañero mejor ubicado.

Cuando iban tan solo 3´, los aurinegros contaron con una buena chance para abrir el marcador. Cháves ganó en velocidad y metió un buen centro. Zárate pudo capitalizar esa acción y sacó un gran remate que se fue por encima del travesaño.

Era el primer aviso que daban los visitantes pero no sería el único, ya que con el correr de los minutos tuvieron la posibilidad de ganar metros en el campo de juego para acercarse al territorio enemigo.

Una muy buena escapada de Diego Sosa culminó con el centro del volante para Prudencio pero el delantero no alcanzó a definir. Sin embargo, por detrás llegó Pierce que dominó el balón y saco un disparo cruzado que se fue muy cerca del arco custodiado por Caffaratti.

Santamarina estaba mejor que el anfitrión y daba la sensación que en algún ataque podía ponerse en ventaja. Pierce en cada oportunidad que quitaba el balón lo entregaba muy bien al mejor compañero y una clara demostración de esto fue cuando dejó a Sosa en una inmejorable posición pero el disparo cruzado del tandilense se fue desviado.

El ferroviario pudo pasar ese sofocón por el buen rendimiento de los tandilenses y con contundencia cambio radicalmente la historia del juego. Sequeira llegó por la derecha, ingresó al área y metió un centro para la aparición de Becerra. El delantero, abajo del arco, solamente tuvo que empujar el balón para establecer el 1-0.

Un par de minutos más tarde, cuando iban 43´, Becerra ejecutó un muy buen tiro libre que exigió la respuesta de Papaleo. En el rebote apareció Zbrun para sacar un tiro cruzado y aumentar la diferencia para colocar 2 a 0 al dueño de casa.

Central Córdoba, gracias a su contundencia, se iba al descanso con la tranquilidad de llevarse una victoria inmerecida y por un resultado abultado. Santamarina, en cambio, falló en las áreas y lo pagó muy caro.

La intensidad en el complemento no fue la misma, debido a que los santiagueños dominaron las acciones y jugaron con la tranquilidad del resultado a su favor. El aurinegro no encontró nunca los caminos, ya no tuvo tanto juego asociado y fue viendo como se le iba el encuentro.

Para colmo, el recientemente ingresado Minadevino estuvo muy cerca de aumentar la ventaja cuando en su primera maniobra saco un gran disparo que Papaleo atajó. Un rato después, cuando iban 24´, Argacha ganó en velocidad y fue derribado adentro del área por Piñero. Penal para el local que el árbitro Echavarría no dudo en sancionar.

Leandro Becerra fue el encargado de cambiar por gol la pena máxima y establecer el 3 a 0 que ya sería irremontable para los tandilenses. Los orientados por Gustavo Coleoni salieron adelante cuando el cotejo estaba muy complicado para ellos.

Santamarina tuvo fallas en las dos áreas y las pagó muy caro cayendo por goleada en el norte de nuestro país. En la próxima presentación, los tandilenses recibirán a Boca Unidos de Corrientes con el objetivo de poder volver a sumar.

CENTRAL CÓRDOBA 3 – SANTAMARINA 0

Central Córdoba (): Leonel Caffaratti; Diego López, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres, Adrián Argacha; Arnaldo González, Hernán Lamberti, Matías Pato Ríos, Leandro Becerra; Leonardo Sequeira y Matías Zbrun.

DT: Gustavo Coleoni.

Santamarina (): Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Fernando Piñero, Agustín García Basso, Fernando Biela; Diego Sosa, Miltón Zárate, Leonel Pierce, Jonatan Cháves; Ezequiel Barrionuevo y Angel Prudencio.

DT: Héctor Arzubialde.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Estadio Alfredo Terrera

Amonestados: Mieres, Argacha (CC). García Basso, Piñero (S).

Cambios: Silvio Iuvlé x Pato Ríos, Martín Minadevino x González y Osvaldo Miranda x Zbrun en Central Córdoba. Facundo Callejo x Sosa, Facundo Castro x Prudencio y Mariano Buzzini x Pierce x en Santamarina

Goles: PT 39´Becerra (CC), 42´ Zbrun (CC). ST 24´ Becerra – p- (CC)

