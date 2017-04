Le ponen fecha a la vuelta del trueque en Tandil

Se confirmó para mediados de mayo la apertura de un nodo en la vuelta del trueque a Tandil y tendrá lugar en la Casa del Pueblo de Alem y Las Heras, cedida por los dirigentes del Socialismo Para la Victoria, cuyo secretario general es Osvaldo Maestrojuan.

En diálogo con AM1560, expresó “explico cómo se inicia. Nosotros tenemos una serie de talleres abiertos a la sociedad con salida laboral y en base a eso se empezó a organizar una feria social y solidaria que funciona los fines de semana. Es un grupo de mujeres solas que compran ropa o fabrican algún tipo de alimento y lo venden para poder llevar sustento a su casa”.

“La situación económica del país y la ciudad se fue agravando y empezaron a truequear sus cosas entre ellas. Hubo gente que empezó a venir y se empezó a generar una demanda y ellas decidieron organizar la primera red o nodo de trueque. Ahí nosotros le aportamos el espacio físico y la gente del Proyecto Lucas 10, que es una organización civil que saca gente en situación de calle y la asiste no sólo con viviendas, sino también con alimentos se sumó a todo esto que se está poniendo en marcha para generar una organización lo más transparente posible para que la gente pueda truequear y acceder a alimentos”, explicó Maestrojuan.

Por su parte Tibau Martínez, expresó que “ya se hicieron dos reuniones, este sábado tenemos la tercera y se está acercando la gente con lo que va a traer al trueque. Encontramos que la demanda principal es de alimentos. Hay muchas personas que van a traer alimentos y después se sumarán personas que traerán servicios, porque esto se genera a partir de la necesidad”.

“También sirve como un disparador para que la gente pueda reactivarse, la gente que no tiene trabajo puede traer trabajo, cambiar por alimentos y básicamente esto arranca así, a través de la necesidad”, destacó más adelante.

Agregó que “este sábado será la tercera reunión en Alem y Las Heras en la Casa del Pueblo. Hay mucha que comprometió su presencia, así que estimamos que para mediados de mayo estaremos arrancando”.

Maestrojuan dijo “que la primera reunión se realizó el dos de abril y las mismas personas resolvieron ponerle el nombre de “Malvinero”. Ellos se van a encargar de la impresión de una cuasi moneda que va a servir como inyección de inicio a cada uno de los que se asocie y que puedan tener un circulante para poder comprar y vender los alimentos que van a traer a cada nodo”.

“El que coordina toda la actividad es un vecino que se llama Miguel Tibau, figura así en redes sociales. Nosotros lo único que hacemos es darle el espacio físico y generar un marco organizativo para que en un futuro no se transforme en un caos y que la gente pueda de la forma más digna llevar alimento a su casa”, indicó más adelante.

Sostuvo “todos sabemos que es muy triste tener que volver a trabajar en esto y en la Argentina y en una ciudad como Tandil tener que volver a recurrir a este tipo de métodos para que la gente lleve comida a sus casas”.

“Es muy triste, pero lo hacemos también porque hay gente que se siente muy útil y que puede producir fideos en su casa con harina, se siente que puede venir y conseguir otras cosas con lo que ellos producen y es una forma también de motivar y no estar permanentemente pidiendo asistencia al estado” finalizó Maestrojuan.

