La Asamblea por las Sierras envió una carta al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

Las Sierras de Tandil han sido objeto de múltiples daños a lo largo de los últimos años. Canteras, construcciones, contaminación con efluentes cloacales, cambio de la cobertura vegetal, etc.

Las fuertes tormentas que azotaron la ciudad en los últimos días dejaron varias consecuencias: familias afectadas, calles anegadas, un dique con sus compuertas abiertas al máximo debido al incremento drástico del Lago del Fuerte, y varios trastornos más.

Todo esto nos habla de una ciudad con un manejo ambiental irresponsable. Los problemas no son sólo consecuencia de la lluvia. Impermeabilizar la ciudad construyendo los centros de manzana, tapar el adoquinado y reducir los espacios verdes con la construcción hacen su parte.

Construir las sierras, cambiar la cobertura natural y hacer caminos/toboganes para el agua, hacen que el agua de lluvia que antes era retenida y vertida lentamente desde los manantiales, ahora baje con mayor rapidez y fuerza. Como el propio municipio señala en el plan de ordenamiento que no cumple, el riesgo de inundaciones aumenta hacia el norte.

Los “errores” de gestión y los “permisos” a quienes construyen donde no se debiera, generan más desigualdad.

Por todo lo anterior, decidimos ponernos en contacto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para contarle todo lo que está ocurriendo en Tandil respecto a esta problemática.

Estamos compartiendo información con el organismo, quienes también están solicitando informes al Municipio.

Recientemente hemos solicitado formalmente una audiencia con el Defensor, a quien también lo hemos invitado a visitar nuestra ciudad para corroborar lo denunciado.

Ahora este pedido e invitación se lo hacemos públicamente, agradeciendo de entrada el interés que ha demostrado el organismo al analizar la denuncia.

Invitamos a la ciudadanía a seguir participando de esta lucha.

Las reuniones se realizan los miércoles a las 19 hs. en Alsina 1242.

Para contactarnos u obtener más información, compartimos nuestra página de Facebook: www.facebook.com/AsambleaSierras/

Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil

