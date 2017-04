Espectacular asalto a una empresa de seguridad en Ciudad del Este

Durante las primeras horas de la madrugada, un grupo comando asaltó la sede de la firma Prosegur en la Ciudad del Este, Paraguay, y se robó 40 millones de dólares.

Un grupo comando conformado por alrededor de 50 personas de nacionalidad brasileña asaltó la sede de la empresa de transporte de caudales Prosegur en la ciudad paraguaya de Ciudad del Este para robar unos 40 millones de dólares depositados en una bóveda, a la que accedieron tras utilizar explosivos y fusiles antiaéreos, informaron fuentes policiales y judiciales.

El episodio que ocurrió durante la madrugada provocó una fuerte conmoción en esa ciudad paraguaya limítrofe con Puerto Iguazú, en Argentina, y Foz do Iguazú, en Brasil, y motivó a la intervención de las Fuerzas Armadas locales por orden del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

El jefe de la división Homicidios de la policía de Ciudad del Este, comisario Richard Vera, aseguró al canal de noticias TN que los delincuentes “volaron en pedazos con bombas el edificio de Prosegur” y que asesinaron a un efectivo policial que se hallaba trabajando en la puerta del lugar realizando tareas de vigilancia.

En el mismo sentido, la fiscal de Ciudad del Este, Liliana Denise Duarte, explicó que para ingresar a la sede de Prosegur los asaltantes “hicieron explotar el portón de acceso” y amenazaron a los dos empleados de seguridad que se hallaban en la garita.

El hecho que se extendió más de tres horas quedó registrado en decenas de filmaciones caseras que fueron subidas a Internet por distintos medios paraguayos, en las que se observan coches que se están incendiando, el sonido de los disparos y el estruendo de explosiones.

Según el jefe policial, el grupo comando que concretó el asalto estaba conformado por alrededor de 50 personas y que esta mañana los investigadores aún estaban trabajando en desactivar bombas que colocaron los delincuentes “en puntos estratégicos de la ciudad”.

Sin embargo, la fiscal dijo que la sospecha es que la cantidad de personas que participó del hecho fue “entre 25 y 30” y que todos eran de nacionalidad brasileña, aunque aclaró que aún no puede asegurar que los delincuentes no hayan contado con la colaboración de ciudadanos paraguayos.

“Quedan bombas alrededor del edificio que están siendo desactivadas esta mañana. Los delincuentes incendiaron 14 vehículos en puntos estratégicos de la ciudad para evitar que nosotros (la policía) pudiéramos llegar al lugar. Abandonaron vehículos blindados activados con bombas”, relató el comisario Vera en declaraciones al canal TN.

Este jefe policial explicó que los delincuentes que llegaron al lugar, “lo primero que hicieron fue activar de manera simultánea todas las bombas de los vehículos que habían dejado abandonados en distintos puntos de la ciudad. Luego asesinaron al policía e hicieron explotar las bombas dentro del recinto, que voló literalmente en pedazos”.

Según los distintos medios periodísticos paraguayos, las explosiones en Prosegur afectaron casas linderas, por lo que aún se están evaluando daños y eventuales heridos.

El comisario Vera vinculó el asalto comando con la detención días atrás de “uno de los delincuentes más buscados en Brasil, apodado ‘Robertinho’, que era el número dos en la estructura del PCC (Primer Comando de la Capital)”, una organización narcocriminal que tiene ramificaciones en todo ese país.

Según el portal del diario paraguayo ABC, el gobernador del departamento de Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, informó que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, lo llamó esta madrugada y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para asistir a la Policía.

“El presidente (Cartes) me llamó a eso de la 1:40. Él ya determinó la asistencia de las Fuerzas Armadas”, dijo Zacarías Irún en conversación con radio ABC Cardinal.

Por otra parte, el ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, afirmó que contaban con el dato acerca de que un asalto estaba apunto de ocurrir en Ciudad del Este pero que “no sabían la hora, ni el lugar, ni la dimensión”.

“En febrero ya habíamos emitido una alerta”, dijo Lezcano en conversación con radio ABC Cardinal.

En tanto, según el portal del diario ABC, el comisario Arsenio Correa, Jefe de Investigación de Delitos del Alto Paraná, señaló que los efectivos policiales se vieron rebasados “en todo” por los delincuentes brasileños, que esta mañana estaban siendo buscado en la localidad paraguaya de Hernandarias.

