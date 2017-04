El viceministro del Interior asegura que está previsto el envío “urgente” de $850 millones a Santa Cruz

El viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, dijo hoy que el

gobierno nacional “seguirá ayudando, como desde el primer día” a la

provincia de Santa Cruz, para el pago de salarios, y aseguró que está

previsto el envío “urgente” de unos 850 millones de pesos a través de un

préstamo del Banco de la Nación y “la ayuda con garantías” al distrito

patagónico para que pueda salir a buscar dinero al mercado internacional.

“Estamos esperando que Santa Cruz complete trámites para ayudarlos con un

crédito del Banco Nación, de unos 850 millones pesos, y buscando la manera

de ayudarlos con las garantías y otros requisitos para salir al mercado

internacional, ya que ellos lo vienen buscando desde el año pasado”,

explicó el funcionario nacional.

García de Luca, en declaraciones a Télam, detalló que “este año ya se le

dio a Santa Cruz, en conceptos de adelantos financieros, 1.200 millones de

pesos, para pagar los sueldos, y el año pasado 2.000 millones de pesos, de

los cuales la mitad pasaron derecho a deuda porque no podían pagar”.

El funcionario explicó que Santa Cruz además recibió “20 mil millones de

coparticipación para estos dos años, el 15 por ciento que le devolvimos en

concepto de coparticipación como al resto de las provincias y financiamos

el desajuste de la caja de jubilados, y también recibieron ATN, le

modificamos el esquema de regalías y en lugar de recibir 20.000 van a

recibir 27.000 millones de pesos”.

“Hay todo un conjunto de cosas en las que nosotros hemos ido ayudando; no

sé si hubiese sido de la misma manera si los roles hubiesen sido inversos”,

reflexionó el viceministro de Interior.

Asimismo, García de Luca diferenció que, “en el 2007, Santa Cruz tenía

superávit y, en el 2015, pasó a ser la provincia más deficitaria del país,

pese a la enorme ayuda que venía teniendo, con envío de recursos

discrecionales por parte de la ex presidenta” Cristina Fernández de

Kirchner.

“Desde el 2003 a la fecha duplicaron la cantidad de personal. Han vivido un

enorme despilfarro y se trata de una provincia que es rica en materia de

petróleo, minería, pesca y turismo”, sostuvo el funcionario, quien recordó

que “en los ‘90 recibieron una suma importante en concepto de regalías y se

la gastaron en lugar de hacer un fondo anticíclico”.

Por último, García de Luca describió que la provincia “no tiene agua

potable, cloacas y los servicios básicos” y “hay una provincia paralizada y

eso nos ocupa con el presidente (Mauricio Macri), con el ministro (del

Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio) para que puedan

salir de esa situación”.

Comentarios

Comentarios