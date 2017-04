Nacho Lacovara quiere volver al Concejo para sacarle la “modorra” de la mayoría automática

El ex edil y director de Cultura es el candidato que impulsa el Movimiento Evita. Propone una descentralización administrativa de la ciudad, con la creación de dos nuevas delegaciones, y de Consejos Consultivos Barriales, que sean los encargados de decidir las mejoras en infraestructura a través del presupuesto participativo. Además, pide que el cuerpo sesione una vez por mes en distintos barrios. Y hace foco en la falta de control por parte del Legislativo local.

Héctor Antonio Lacovara, “Nacho”, quiere volver al Concejo Deliberante con el respaldo del Movimiento Evita. El edil mandato cumplido (1987-1989) y ex Director de Cultura durante la gestión de Gino Pizzorno, dice que no puede quedarse sentado en su casa ante las medidas económicas que propone este Gobierno nacional: “Medidas totalmente en contra de los trabajadores, pequeños empresarios y sectores más vulnerables, y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. Es la razón más valedera para intentar volver al Legislativo local en las próximas elecciones”.

De dilatada trayectoria política y social en la ciudad, su militancia comenzó en el Centro de Estudiantes de la Escuela de Comercio (“Desde donde surgió el boleto estudiantil secundario”, recuerda) para más tarde, a principios de los 80, recalar en la Juventud Peronista. También participó en el gremio de Sanidad y fue secretario adjunto de las 62 Organizaciones. Como asesor en la Legislatura bonaerense, ya en los 2000, participó activamente en la gestación de los proyectos de Fábricas Recuperadas.

En lo social, fue integrante de la comisión directiva de la ONG Casa del Niño en la Calle, de la subcomisión de básquet del club Defensa, vicepresidente de la Asociación Tandilense de Básquetbol y vicepresidente de la Multisectorial por un Sistema de Medios Públicos. Actualmente, integra la comisión directiva de la Biblioteca Rivadavia y fue nombrado presidente de la Asociación de Bibliotecas Populares Tandilia.

Durante la gestión de Edgardo Binstock como Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Lacovara fue designado, en septiembre de 2006, representante de la cartera en Tandil. “En ese tiempo me acerqué al Evita por su trabajo territorial, en el barrio, y por sus banderas. Porque la preocupación está puesta en cómo conseguirle trabajo a la gente, en cómo transformar los planes sociales en trabajo de interés social. Y está visto que se puede, con la generación de cooperativas como El Laurel, que se ocupa de la limpieza del arroyo Langueyú, que era una demanda vecinal histórica y hoy trabajan 25 jóvenes en eso. También Coopeva, un emprendimiento textil interesantísimo, que a través del diálogo con un dirigente del Municipio como es Pablo Civalleri, se generó trabajo para 10 madres que estaban desocupadas, produciendo bolsas de tela para suplantar a las de polietileno; por cómo se pone el foco en los trabajadores de la economía popular, a través de la CTEP, que también presentó un proyecto muy bueno para la reparación de mobiliario escolar, que daría muchos puestos de trabajo. El Movimiento Evita es hoy, a mi criterio, el espacio político local más convocante después del oficialismo”, sostuvo.

Ya en el terreno político, y con la vista puesta en el Legislativo, consideró que “vamos a afrontar dos años muy difíciles, por el rumbo que tomó el Gobierno nacional y por la interna que se desató a nivel local por la sucesión de Lunghi”, y añadió que se propone “ayudar a gobernar” desde el Deliberativo.

“Los concejales que ingresen ahora, por ejemplo, van a tratar la nueva concesión de colectivos en 2019, un tema no menor por la falta de control y el alto valor del boleto. Además, comenzarán a trazar los ejes centrales de gobierno de cara al bicentenario de la ciudad”, apuntó el referente del Movimiento Evita.

Entre otros temas, propone poner en agenda el pésimo estado de las veredas, que “en muchos barrios, por ejemplo en Villa Gaucho, hace que los chicos vayan a la escuela por la calle, con el riesgo que eso genera”; un plan de forestación y un proyecto para “hacerle entender al Ejecutivo que, después de trece años de gobierno, debe comenzar una recolección diferenciada de residuos, como en Laprida, Viedma y Comodoro Rivadavia, entre otras ciudades”.

-¿Por qué quiere volver al Concejo?

-Nunca dejé de militar, pero es cierto que la militancia más activa la realizo desde hace un año ante las medidas arbitrarias, y a favor de los sectores económicamente más poderosos, que propone este Gobierno nacional. No me puedo quedar sentado en mi casa con las cosas que están haciendo. El modesto granito de arena que uno puede poner desde Tandil está en darle dinamismo y protagonismo al Concejo.

Que nadie se sienta ofendido, pero el Concejo Deliberante perdió la iniciativa al existir una mayoría automática. Se amodorró, se acható. Está detrás de las decisiones del Ejecutivo y, por otra parte, falla en algunos temas en los que debe exigir contralor.

-¿En qué falta control?

-Sin entrar en el terreno administrativo y de gestión, en donde hay mucho para controlar, uno de los temas es el de los geriátricos. Desde que Hugo Escribano dejó el Concejo, no hay nadie que se preocupe. Hay alrededor de 60 geriátricos y sólo cinco están habilitados por la Provincia. No hay más inspecciones médicas, dieron de baja al profesional y nunca lo reemplazaron. Antes, personal de Bromatología controlaba los alimentos, y un trabajador social y un médico supervisaban la situación de los abuelos. Hoy sólo se controla la alimentación, nada más. Y el instrumento legal que los regula plantea que los geriátricos deben ser visitados por un equipo interdisciplinario.

-¿Qué diferencia encuentra entre el Tandil de hoy y el de hace 30 años atrás, cuando tuvo su paso por el Legislativo?

-La ciudad de hoy es mucho más compleja producto de su crecimiento. Y desde el Concejo se debe actuar en consecuencia de esta complejidad. Por ejemplo, hay que dividirla administrativamente en más delegaciones. Esa división, que el Municipio la tiene, consta de siete u ocho zonas. Considero que hay que agregar mínimamente dos delegaciones. Así como Mar del Plata tiene su Delegación Puerto, Tandil debiera tener una delegación desde Del Valle hacia el Norte y desde la Ruta 226 hacia el Norte. Y vamos a pedir que al delegado lo elija la gente. El oficialismo dirá que no se puede, pero lo hizo en 2004: meses después de asumir el Intendente, los vecinos eligieron a sus propios delegados en Vela y Gardey.

-¿La creación de nuevas delegaciones no es facultad del Poder Ejecutivo?

-Pero necesita una ordenanza del Concejo. Para esto hemos estudiado la ordenanza que creó la Delegación Puerto en Mar del Plata, que es un buen antecedente. Hay que tratar de sectorizar más a la ciudad.

-¿Alcanza con la creación de dos delegaciones para poner en agenda a los barrios, como se propone el Movimiento Evita?

-Mire, cuando nosotros tomamos la gestión en el 87, la idea fue armar Consejos Consultivos Barriales para canalizar la demanda de los vecinos a través de esos espacios. Si se crearan estos consejos, se podría ampliar el presupuesto participativo a las barriadas. Así ocurre en La Plata, por citar un caso. En definitiva, son los propios vecinos los que conocen las necesidades de su barrio. Es bueno que ellos mismos establezcan las prioridades.

Además, hay un decreto del concejal mandato cumplido Javier Araujo que propone que el Concejo sesione una vez por mes en distintos barrios. Tener presencia no quiere decir sólo estar en el recinto, sino recorrer la ciudad permanentemente, no esperar a que el problema llegue a la planta alta de la Municipalidad. No digo todos los días, pero un día a la semana hay que comenzarlo trabajando en un barrio. Buscar un lugar de referencia y atender los planteos de la gente. Ser un canalizador de la demanda barrial. Aportar a un Concejo que conozca el pulso de la ciudad; es decir, conocer no sólo la realidad de las cuatro avenidas, sino también la de los barrios periféricos, que son quienes más carencias tienen.

-Entonces la “modorra” no es sólo por la mayoría automática…

-Le menciono otro aspecto: desde el Concejo se debe promover la regionalización. Para eso mismo se gestó lo que se llamaba TOAR (Tandil, Azul, Olavarría y Rauch). Durante mi gestión en Cultura, nos juntamos con los titulares del área de Azul y de Olavarría, y planificamos una estrategia para reunirnos con los directores de las localidades más pequeñas. Llegamos a juntarnos dieciséis directores de Cultura de la zona para coordinar estrategias de promoción y difusión. Este mismo ejemplo lo traslado al Concejo: debiera haber un Foro de Concejales de la Región, con el objetivo de fortalecer reclamos conjuntos a la Provincia y la Nación. Pienso ahora en la autovía para la Ruta 3 y la vuelta del tren, por ejemplo.

-Introdujo la cultura, un ámbito al que usted está muy ligado. ¿Cómo la promovería desde el Concejo?

-Primero, debe cumplirse la ordenanza de la Comisión Municipal de Cultura, que no se está cumpliendo. La creamos durante nuestra gestión y nos costó muchísimo. Debe estar integrada por el titular del área y por un representante (con un suplente) de cada disciplina, como folklore, teatro, las bibliotecas, etc. Y esa comisión es la que decide los destinos del presupuesto. Hace a la gestión mucho más participativa. Esa ordenanza existe y jamás se cumplió. Lo planteé en la Banca XXI cuando se quiso desjerarquizar al área, uniéndola con Deportes y Turismo. Eso cabe para municipios más chicos, no para Tandil.

-En definitiva, me quedo con la idea de que al Concejo “le falta calle”…

-Me parece necesario, para ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante, tener cierta trayectoria o recorrido por organizaciones intermedias de la sociedad, ya sean barriales, deportivas, culturales o de otras temáticas. Ese recorrido le da a uno el pulso de lo que pasa en la ciudad. Si no, se vive en un microclima en donde se cree que todo está bien.

