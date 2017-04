ELVIRA PERALES VIUDA DE GRILL q.e.p.d Falleció en Tandil el 22 abril de 2017 a los 97 años.

Sus hijos: José Luis y María Cristina Grill. Su hija política: Graciela Zocchi de Grill. Su hermana política: María Elena. Sus nietos: Mariela, Eliana, María José, Silvina, Ignacio, Luciano, Juan Y Santiago. Sus bisnietos: Ignacia, Sara, Joaquín, Simón y Francisco. Nietos políticos, sobrinos, primos y demás familiares participan a sus relaciones y amistades su fallecimiento. Sus restos son velados en av. Avellaneda 1323 dto. “B” y previo oficio religioso a efectuarse en la capilla ardiente recibirán inhumación hoy a las 11 en el cementerio parque Pradera de Paz.

LIDIA ESTHER TORREBRUNO DE COMESAÑA

A los 94 años dejó este mundo la querida vecina Lidia Torrebruno viuda de Comesaña, quien había nacido en nuestra ciudad el 2 de diciembre de 1922.

Transcurrió los primeros de su vida en la zona céntrica y su padre fue el titular de la renombrada sastrería La Mundial, ubicada en calle 9 de Julio.

Casada José Comesaña vivió en Arrecifes, Tucumán y Bolívar y posteriormente retornó a Tandil. Siempre acompañó a su esposo, gerente del Automóvil Club Argentino y viajante de Particulares.

Tuvo hijas mellizas, María Elena y María Ester, y fue una gran abuela para Aureliano y el ex futbolista José Chatruc. También disfrutó del cariño de los dos bisnietos.

“Era uno de los nueve hijos de Julia Gentile y Emilio Torrebruno, una familia muy querida y reconocida de Tandil desde 1909, año en que llegaron los abuelos desde el Abruzzo. Las ocho hermanas, una más linda que la otra, la precedieron en su ida, al igual que su único hermano varón, Rafael.

Se fue el 5 de abril. Dijo ‘chau. Me voy tranquila a encontrar con mi familia allá, en la Casa Grande.

Lidia fue un ejemplo de mujer, de madre, de abuela, de esposa, de tía, de mamá…

Gracias. Gracias por querernos tanto, por creernos, por protegernos.

De conducta intachable, mediadora, coqueta, justa, inteligente y canchera, fue maestro de la vida y ejemplo de vida. ¡Genia!

Inevitable vida… ¡inevitable muerte!

Te extrañaremos siempre, aunque sabemos que estás con nosotros. Lejos, pero a la vez cerca.

Te abrazan tus sobrinos e hijos, María Gastañaga e hijas”.

MERCEDES MANSILLA VUDA DE BRIZUELA

En Villa Cacique a los 100 años, dejó este mundo Mercedes Mansilla viuda de Brizuela.

Había nacido el 1 de marzo de 1917 en la provincia del Chaco y desde hace muchos años estaba en estos pagos.

“Abuela:

Hermosa, cariñosa, compañera de los mates…

Qué se puede decir de vos, Mercedita, como te decían tus nietos preferidos.

Nos separan los caminos, pero siempre estarás presente.

El tiempo ha demostrado en vos que no importa cuánto tenemos, sino lo que tenemos. Que esa luz de tu alma esté siempre con nosotros.

¡Te queremos!

Tus familiares”.

MARIA TERESA ASIN “LA TURCA”

A los 75 años falleció el 6 de abril pasado, María Teresa Asín, una respetada comerciante radicada en nuestra ciudad.

Nativa de Rauch, había nacido el 26 de junio de 1941, y estuvo al frente, como propietaria, de la reconocida frutería Davité, en avenida España y Chacabuco.

Vino a Tandil en 1974 y con lo ganado en el Prode se instaló en Mitre y San Lorenzo, luego estuvo en Chacabuco al 800 y desde el 4 de junio de 1983 se instaló en la reconocida esquina, donde podía verse diariamente a gran cantidad de clientes esperando para llevar fruta y verdura fresca a sus hogares, que traía tres veces por semana desde el Mercado Central, retirándose de la actividad comercial en el 2010.

“Abuela Teresa:

Nos dejaste y todavía te faltaba tanto por vivir, tantos viajes que no van a hacerse, ahora que habías llegado al tiempo de pasear, proyectar viajes…

Fuiste una gran mujer, llena de valores que hoy no existen.

Todos se acordarán de la frutería Davité, que tuviste y que llenaste de gente, trabajando de sol a sol, haciendo viajes en tu camión y en cada viaje una anécdota.

Por eso, Tere, tus nietos Norberto, David y Pablo y tu hijo del corazón David, no te olvidarán jamás.

Luchaste, Tere, hasta el final. No querías irte, querías vivir y seguir soñando.

Seguirás en el recuerdo de cada uno porque en tu vida encajaban las piezas del rompecabezas que vos formaste.

Para vos, la familia era lo primero y la unión de todos también.

Descansa en paz “Turquita”, como te decíamos. Esto no es un adiós, es hasta siempre.

Tus nietos Norberto, David y Pablo Asín y tu hijo del corazón David”.

JORGE ANTONIO SOLUAGA

A los 70 años falleció el 30 de marzo Jorge Antonio Soluaga, nativo de Fernández Paz (provincia de Santiago del Estero).

Vivió muchos años en Tandil, aunque siempre se pegaba una vuelta por su querido terruño. Fue una persona sencilla que supo ganarse el afecto y la amistad de quienes tuvieron la suerte de tratarlo.

“Don Jorge:

Lo recordaremos con cariño. Familia Tami y Carabajal”.

