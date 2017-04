Santamarina sin mucho tiempo para descansar planifica un largo viaje

El aurinegro no tiene mucho tiempo para lamentarse luego del empate ante Almagro ya que debe enfocarse en el encuentro del próximo lunes cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, elenco conducido por Gustavo Coleoni. Los tandilenses tendrán varias bajas para ese compromiso pero regresará Miltón Zárate quien cumplió con la suspensión de dos fechas.

El plantel de Santamarina ya esta enfocado en lo que será el largo viaje que deberán realizar hasta Santiago del Estero, en donde el lunes a las 22 se enfrentarán a Central Córdoba, en un cotejo válido por la fecha 29 del torneo de la B Nacional.

Para ese encuentro, Héctor Arzubialde tendrá un par de bajas sensibles en su equipo. Alfredo González Bordón y Lucas Acevedo se perderán el cotejo como consecuencia de haber llegado a la quinta amonestación. Agustín Politano y Fernando Biela se perfilan como sus reemplazantes.

Por otro lado, Martín Michel no se recuperó de la lesión y se perderá nuevamente otro juego. Mientras que hay que esperar como terminaron Pierce y García Basso, futbolistas que el miércoles sufrieron algunos golpes ante Almagro.

En cambio, Miltón Zárate, luego de purgar con las dos fechas de suspensión, estará en condiciones de retornar al mediocampo de los aurinegros. También hay que ver si el técnico sorprende con alguna otra variante táctica como implementó ante el conjunto de José Ingenieros en la última presentación de local.

Héctor Arzubialde, luego del empate del miércoles, brindó una conferencia de prensa en donde explicó que “este es un equipo muy duro y sabíamos que tienen jugadores muy buenos, de tres cuartos de cancha hacía adelante. Me parece que tuvimos algunas situaciones en la primera etapa y ellos contaron con una clara. Podríamos haber marcado ya que contamos con posibilidades pero no estuvimos finos en la definición”.

Más tarde aseguró que “hoy (por el miércoles) busque tener mayor posesión con Barrionuevo para que pudiera hacer jugar al resto de los compañeros. Callejo tuvo algunas situaciones y creo que lo hizo bien pero no es fácil al no tener ritmo de juego. Todos deben estar preparados para jugar porque en cualquier momento tendrán la oportunidad ya que tenemos un plantel corto”.

“En el complemento alternamos la posesión de pelota y nos condicionó el partido por el hecho de tener un par de amonestados, como González Bordón y Acevedo. Terminamos con un par de jugadores golpeados como Sosa y García Basso. Valoro el seguir sumando y me deja el sabor que podríamos haberlo abierto en el primer tiempo”, resató el entrenador.

Pensando en lo que se viene, Arzubialde indicó que “deberemos seguir trabajando pero no hay demasiado tiempo para laburar debido a que son semanas muy cortas. Vamos a ver como nos reacomodamos pensando en lo que se viene”.

Además reconoció que “esto no es fácil porque sabemos que es bravo lo que se acerca. Tenemos que pensar en Santiago del Estero y no podremos contar con Acevedo y González Bordón. Volverá Zárate pero todavía Michel no esta para jugar”.

Luego agregó que “hay que descansar y tener tranquilidad para lo que se viene, debido a que será muy duro el encuentro en Santiago del Estero del próximo lunes”.

El técnico también dejo un mensaje para Leonardo Fredes ya que falleció su padre hace muy pocos días. “Nos hubiese gustado ganar y dedicarle este triunfo que lamentablemente sufrió la pérdida de su padre. Este vestuario lo va a estar esperando para cuando pueda regresar”.

En el final, Héctor Arzubialde manifestó que “me tengo que sentar a conversar con el presidente para planificar el viaje. Este torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Este plantel esta haciendo un gran esfuerzo y siempre sumar es importante”.

